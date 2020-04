Coronavirus. Il bello della Calabria in quarantena: il gruppo Facebook “Vista dalla finestra”

Tante sono le iniziative che, complice la reclusione forzata e il tempo libero a disposizione, questa quarantena ha saputo regalarci, grazie a chi ha saputo ingegnarsi e, ovviamente, al web

Libri, film, documentari, visite virtuali guidate, dirette sui social, tutorial di cucina, allenamenti casalinghi: ce ne è per tutti i gusti. Il web non ammette noia.

E se il tempo si dilata, perchè non occuparlo apprezzando quello ci circonda e condividendolo con gli altri, così da ridurre le distanze sociali e sentirsi più vicini?

Tra le tante proposte, da Facebook arriva “Vista dalla mia finestra”. L’amministratore della pagina, di Amantea, così spiega il senso dell’iniziativa: “Ho creato una pagina Facebook il 14 aprile per scambiare foto in Calabria e in tutta l’Italia.

Le foto devono essere scattate dalle nostre finestre o dal nostro balcone. Riceviamo molte foto ogni giorno e iniziamo a riceverle anche da altri paesi, da persone confinate come noi.

Con questo gruppo, le persone isolate si incontrano e condividono la loro vita quotidiana con noi dalla finestra o dal balcone.

Con i vostri occhi, fateci scoprire l’Italia diversamente, luoghi meravigliosi, nascosti, tipici. Ogni settimana premierò una foto che ha ricevuto il piú di like e una che è stata la più originale.

La foto vincente sarà pubblicata ogni settimana sulla copertina della pagina. Questa sera abbiamo premiato 2 persone e un gioielliere di Campora si è gentilmente proposto di offrire a loro un regalo.

Cerco di diffondere un massimo questa pagina per toccare un massimo di persone, è in tutta l’Italia. E un occasione unica di fare conoscere la nostra bella Calabria.” M.F.G.