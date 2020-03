Coronavirus. Lamezia. Gli esercenti fanno la consegna a domicilio

Con l’emergenza coronavirus in atto, a Lamezia Terme molti esercenti e attività lavorative di vario genere hanno deciso di dare un servizio in più ai propri clienti: il ritiro in negozio e la consegna a domicilio

Sembra una cosa scontata eppure non lo è. Non solo gli anziani, ma anche coloro i quali sono costretti a casa al fine di evitare gli spostamenti e quindi diffondere il contagio, possono beneficiare di un tale strumento davvero utile.

Questa volontà collettiva di essere al servizio dell’altro, crea una nuova forma di economia circolare, nella quale basta alzare il telefono, scrivere una mail o magari messaggiare sui social per avere la propria “lista della spesa” che sarà consegnata comodamente al proprio domicilio oppure preparata così da evitare code e assembramenti.

Una soluzione già sperimentata in altre regioni, come in Toscana nel comune di Pisa con la collaborazione di Confcommercio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento e per il trasporto.

E’ un servizio aggiuntivo, per ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza nei supermercati, da effettuare sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

L’elenco degli esercenti è in costante aggiornamento, chiediamo il vostro contributo per estenderlo ancora di più così da renderlo un servizio efficiente e altamente operativo.

RITIRA LA SPESA IN NEGOZIO

Conad Supermercati – Via Piave Tel. 0968200348 – Via del progresso Tel. 0968453943 Email: sorinatsrl@gmail.com

Igloo L’angolo del Surgelato – Via Leonardo da Vinci 35 (vicino ITE De Fazio) – Via delle Terme 168, (di fianco Te.Ca)

Sfizi e delizie di Palma Estini – Via Trento 35 – Tel.3207946659

Farmacia Raspa – Via Del Progresso 339 – Tel. 096827110 – email servizi@farmaciaraspa.com

SERVIZIO A DOMICILIO



Latteria Salumeria Fortunato Villella – Via G. Marconi 76 – Tel. 0968447696

Il Fornaio “Angotti Group” – Via Trento – Via Adige – Tel. 3289166635 – 3313539292 (ordine minimo 15€)

Risparmio Due Perri – Via Franzì – 0968434656

Slow Street Food By Cimorelli & Co – Via Della Libertà – Tel. 3452566391

Day Market – Via Indipendenza 68/70 – Tel. 096822082 – WhatsApp 3687856887

Spizzicando – Corso Nicotera 31/33 – Tel. 3337164840

Parole e Pensieri Cartolerie – Viale I Maggio – Tel. 096827371 (ordine minimo 20€)

Riccardo Cristiano