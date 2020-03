Coronavirus. Lamezia: obbligatorio utilizzo del sacchetto all’interno del mastello

Il Comune di Lamezia Terme in accordo con la Lamezia Multiservizi SpA comunica che, considerata la particolare emergenza da Coronavirus e al fine di preservare la salute degli operatori, che quotidianamente raccolgono nelle diverse zone della città i rifiuti in maniera differenziata, si rende necessario obbligare le utenze all’utilizzo del sacchetto anche nel caso in cui lo stesso vada conferito sfuso

In particolare, nelle nuove zone: San Teodoro, Lamezia Sud 1, Lamezia Sud 2, Lamezia Sud 3 e Nicastro Est, dove bisognava lasciare il materiale sfuso nel mastello, da domani 21/03/2020 sarà OBBLIGATORIO disporre tutti i rifiuti in un sacchetto di plastica o biodegradabile (nel caso dell’organico) all’interno del mastello corrispondente alla raccolta.

Inoltre, per coloro i quali sono in quarantena obbligatoria o positivi al virus COVID-19 è necessario, previa comunicazione alla società Lamezia Multiservizi SpA, non differenziare più i rifiuti e utilizzare le seguenti disposizioni:

• Utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

• Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

• Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

• Indossare guanti monouso e chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

• Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavarsi le mani.

• Smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. Per poter garantire il ritiro giornaliero è necessario avvisare la Lamezia Multiservizi SpA di essere POSITIVO o in quarantena obbligatoria.

• Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena….

• Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

• Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

• Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.

• Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.

• Chiudi bene il sacchetto.

• Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.