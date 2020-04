Coronavirus: il numero dei tamponi e dei testati in Italia

E’ il Dipartimento della Protezione Civile a fornirci i dati della persone testate e dei tamponi eseguiti. A cosa è dovuta la differenza ?

Da quando il Dipartimento della Protezione Civile ha iniziato a diramare i dati dei testati oltre al numero dei tamponi, sono emerse importanti differenze tra i numeri e le regioni d’Italia.

Qual è la ragione?

Se il numero dei tamponi è superiore a quello delle persone testate è perché uno stesso paziente può essere sottoposto a più tamponi per accertarne la guarigione completa, o per via dei test che si è scelto di ripetere sugli stessi operatori sanitari per evitare focolai nelle strutture ospedaliere.

Complessivamente sono stati eseguiti 1.398.024 tamponi su 943.151 persone, questo significa che il 32,5% dei tamponi ha avuto come destinatario un paziente che vi era stato già sottoposto.

I tamponi in eccesso evidenziano che il dato dei guariti sia sovrastimato. Il motivo è che sono considerati tra i “dimessi/guariti” sia i virologicamente guariti (gli unici “veri” guariti secondo le linee guida del Consiglio Superiore di Sanità), sia chi sta aspettando il secondo tampone negativo, sia i guariti clinici (chi non ha più sintomi), sia i dimessi.

Insomma, è impossibile avere una stima corretta dei tamponi fatti per la negativizzazione.

I dati poi, mostrano importanti differenze tra regioni: nel Lazio si sono registrati ben 74.756 (il 76,4%) tamponi in eccesso, in Veneto 97.053, pari al 37,2%, in Lombardia sono il 35,9% (97.153), in Emilia-Romagna il 29,8% (14.937) e in Piemonte il 26,6% (26.477).

Nella sola provincia autonoma di Bolzano sono il 51,9%. Le regione con le minori percentuali sono la Puglia, con solo il 2,4%, e il Molise con il 2,6%.

La Sicilia e la Basilicata invece hanno comunicato lo stesso numero per tamponi positivi e persone testate, quindi 0 tamponi in eccesso.

E la Calabria? I tamponi in eccesso sarebbero 1526, ovvero il 6,3%. M.F.G.