Coronavirus. Quarantena: non è solo tempo perso

Per molti queste “ferie forzate” altro non sono che una gabbia che costringe alla noia. Vi sono tuttavia diverse attività cui potremmo dedicarci

Quante volte nel corso dell’anno ci lamentiamo di aver bisogno di una vacanza? Quante volte diciamo di desiderare più tempo da trascorrere in casa?

Bene, questa è la nostra occasione.

Escludendo chi ha la fortuna di poter continuare a lavorare da casa e gli studenti (che ricordiamo: non sono in vacanza), per tutti gli altri ci sono una serie attività cui appassionarsi, da riprendere o da portare avanti.

Certamente dedicarsi alla lettura è il miglior modo per trascorrere le nostre giornate, quello trascorso sui libri non sarà mai tempo sprecato.

Ci sono poi molti films da vedere: quelli che ci siamo persi al cinema o quelli troppo impegnativi che abbiamo sempre rimandato. Molti colossi dello streaming messo in campo offerte speciali di fidelizzazione per gli utenti della zone protette: approfittiamone!

Ci si può cimentare in cucina, dipingere, fare attività fisica seguendo tutorial online. Si può riposare, in modo da rientrare carichi al termine di questa triste pagina della nostra storia.

E se invece si potesse partire e visitare, ad esempio, un museo? Impossibile? No!

Moltissimi musei e centri culturali, ovviamente chiusi al pubblico, hanno aderito alla campagna #museichiusimuseiaperti. Se i visitatori non potranno fisicamente accedervi, saranno gli stessi musei a raggiungerli, condividendo post, immagini, video che ne raccontano alcuni aspetti.

Ogni museo gioca le sue carte per rendere la visita virtuale più fantasiosa possibile: c’è chi sceglie di pubblicare la foto di un oggetto insolito con l’aneddoto correlato, chi diffonde clip video che mostrano il personale al lavoro nonostante il museo chiuso e chi interviene in diretta Facebook offrendo all’ utente la possibilità di una visita-lampo, chi racconta la sua storia attraverso Youtube: una puntata al giorno, per mantenere alto il livello di suspence.

Eccone un piccolo elenco di musei visitabili da casa:

Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection8.-

Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

E per gli appassionati di musica, orfani di concerti? E’ possibile seguire la campagna #iosuonodacasa. Ecco il calendario dei prossimi live social dei cantanti italiani annunciati in queste giornate di isolamento, in diretta su instagram:

Alex Britti: venerdì 13 marzo, ore 17 (lezioni di chitarra)

Cabrio: venerdì 13 marzo, ore 17

Enrico Nigiotti: venerdì 13 marzo ore 18

Giuseppina Torre: venerdì 13 marzo, ore 20

Marco Masini: venerdì 13 marzo ore 21

Fabrizio Moro, data da comunicare

Matteo Faustini: domenica 15 marzo, ore 16

Cento: domenica 15 marzo, ore 17

E tanti altri, come Levante, Brunori Sas, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso e Calcutta (che si sono dati appuntamento online per lavorare insieme a una canzone in diretta su Instagram).

Per gli amanti del genere, Color Fest ha organizzato per la giornata di sabato 14 marzo un “festival da condividere”. Sarà possibile seguirlo, a partire dalle 14.30, sulla loro pagina Facebook.

Il programma:

Fabio Nirta djset e presentazione

Legno (ore 15)

Her Skin (ore 15.30)

Dino Fumaretto (ore 16)

Marinelli (ore 16.30)

Lorenzo Kruger (ore 17)

N.a.i.p (ore 17.30)

Carnesi (ore 18)

Fabio Nirta djset (ore 18.30)

La noia è solo una scelta, abbiamo altre infinite possibilità.