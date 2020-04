Coronavirus. Sei casi positivi a Serrastretta: un intero nucleo familiare

Il sindaco di Serrastretta, Felice Maria Molinaro, tramite un avviso sulla pagina Facebook del Comune, ha informato la cittadinanza che un’intera famiglia è risultata positiva al Covid-19

In un primo momento era risultato affetto un componente, ma successivamente il tampone ha dato esito positivo anche per gli altri.

Ecco il comunicato del sindaco:

in riferimento al prima caso di contagio da nuovo Coronavirus, riscontrato ed accertato nel territorio comunale, si comunica che l’intera famiglia del soggetto contagiato è risultata positiva, a seguito dell’esito dei tamponi effettuati dall’Asp. Il dato è relativo ai familiari più stretti, conviventi nel medesimo immobile e già posti in isolamento domiciliare dal 9 aprile, unitamente al loro congiunto. Tale situazione di contagio era altamente probabile stante la condizione di coabitazione. Le sei persone che quest’oggi sono risultate positive, non presentano sintomi. Il loro familiare, gia accertato come primo caso positivo, si trova in discrete condizioni di salute ed in miglioramento.

A tutti loro, nostri concittadini, va la solidarietà e la vicinanza della nostra comunità, unitamente agli auguri di pronta guarigione. Oltre ai componenti della famiglia interessata, sono stati effettuati altri due tamponi a due persone residenti nel nostro Comune, strettamente legate alla famiglia stessa, ma non conviventi con essa. Di tali tamponi uno è già risultato negativo e per l’altro si attende l’esito.

Ciò lascia ben sperare che il contagio possa essere circoscritto all’ambito familiare interessato. Sono consapevole che la notizia desta inevitabilmente delle preoccupazioni, ma al riguardo, ribadisco che chi si è attenuto al rispetto delle regole e delle restrizioni vigenti e continua a farlo, non ha nulla da temere.

Pertanto vi invito a mantenere la calma, evitando pettegolezzi o indiscrezioni, nel pieno rispetto delle persone coinvolte, senza fomentare situazioni di allarme e\o panico. L’Amministrazione sta mettendo in atto tutte le misure possibili a tutela della salute dei cittadini, in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro ed alle Forze dell’ordine che, instancabilmente, vegliano sul nostro vasto territorio. Appellandomi al vostro senso di responsabilità, vi invito a continuare nel rispetto delle prescrizioni, limitando soprattutto le uscite ai soli casi di necessità.

L’imperativo per contenere il virus è sempre stare a casa.

Il Sindaco Felice M. Molinaro