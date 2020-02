Coronavirus. Siclari (FI): dobbiamo prevenire due epidemie, economica e del virus

L’epidemia da crisi economica che può interessare molti settori, da quello del turismo a quello della moda causata da panico generato tra i cittadini e nello stesso tempo da eventuale aumento del contagio che si potrebbe verificare nei prossimi giorni se non circoscriviamo al massimo la diffusione del virus

Comunicato Stampa

Per questa ragione abbiamo presentato alcune misure per aiutare i settori citati e nello stesso tempo abbiamo alcuni consigli da dare al Ministro per evitare l’epidemia sanitaria da Coronavirus ed investire in questa fase nella prevenzione del contagio riducendo al minimo il rischio dello stesso.

Il senatore capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità Marco Siclari è intervento durante la conferenza stampa del partito, insieme alla capogruppo in Senato Anna Maria Bernini, al deputato Massimo Mallegni, al presidente di Federalberghi Bernabó Bocca e presidente Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina, sul Coronavirus e sugli effetti disastrosi provocati non solo alla salute ma anche all’economia. Per Siclari la prevenzione è la via maestra da seguire.