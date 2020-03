Coronavirus. Anche il tribunale di Lamezia riceve solo su appuntamento

Dopo il comune di Lamezia Terme, anche il tribunale della Piana si adegua alle nuove disposizioni del Decreto governativo emanato ieri dal Governo

Il presidente dispone che, nel periodo compreso tra l’11 ed il 21 marzo 2020:

a) Le Cancellerie del Tribunale (Gip-Gup, Penale Dibattimento, Civile generico, Esecuzioni e Fallimenti, Volontaria Giurisdizione, Lavoro e Previdenza) saranno aperte all’utenza dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo; L’accesso ai suddetti uffici di cancelleria avverrà esclusivamente previa prenotazione, a mezzo Pec, da parte degli avvocati interessati; in particolare:

b.l) gli avvocati avranno cura di prenotare, preferibilmente con un giorno di anticipo e mediante richiesta da inviare agli indirizzi di posta elettronicacertificata specificati in calce, il proprio accesso in Cancelleria, altresìindicando, ove possibile, gli estremi del fascicolo (mediante richiamo delnominativo delle parti, degli imputati ovvero del numero di RGT, RGGip,RGNR, RGAC, RGVG, RFall, RGE, RGL) e le ragioni (es. visione del fascicolo, estrazione copie verbali o atti) dell’accesso;

b.2) gli uffici di cancelleria comunicheranno, sempre tramite PEC, il giorno e l’orario (che sarà individuato con ora e minuto di accesso: es. ore 10.45; ore 11.15) in cui l’avvocato richiedente potrà accedere alla cancelleria;

b.3) gli uffici di cancelleria avranno la cura di scaglionare temporalmente l’accesso degli avvocati dimodoché detto accesso comporti la presenza di un solo avvocato per volta in Cancelleria; b.4) gli avvocati provvederanno al deposito di istanze o atti rivolti al giudicante a mezzo PEC, ove ciò non sia espressamente vietato dalla legge; provvederanno al deposito telematico di atti e documentazione ove ciò sia imposto o anche solo consentito dalle norme sul PCT;

c) L’accesso agli uffici di Cancelleria da parte degli altri professionisti (periti, consulenti tecnici, curatori, custodi, ecc.) avverrà esclusivamente con le stesse modalità poc’anzi stabilite per l’accesso degli avvocati;

d) L’accesso da parte dei privati agli uffici di cancelleria, limitatamente agli atti ed istanze che possono essere proposti personalmente dalle parti senza necessità dell’assistenza di un avvocato, avverrà, analogamente a quanto disposto per gli avvocati, esclusivamente previa prenotazione del!’ accesso mediante richiesta da inoltrare ali’ indirizzo PEC o di posta elettronica (per i soggetti privi di Pec) indicato in calce; nella email di prenotazione, la parte privata interessata inserirà, nello spazio destinato all’oggetto della missiva elettronica, il nominativo dell’ufficio richiesto ( es. “Volontaria Giurisdizione”; “Fallimenti”; “Esecuzionji immobiliari”; “Civile generico”) e, nel corpo della missiva, esporrà le ragioni dell’accesso; la data e l’ora dell’accesso saranno comunicate dall’ufficio di Cancelleria mediante posta elettronica e saranno stabilite secondo i criteri di cui alla lettera b.3 che precede; il privato avrà cura di portare con sé e di esibire agli addetti alla vigilanza all’ingresso del Palazzo di Giustizia la mail inviatagli dall’ufficio di Cancelleria e contenente la data e l’orario in cui gli è consentito l’accesso; L’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti sarà aperto all’utenza dalle ore 9.15 alle ore ll.30 (per la ricezione dei soli atti urgenti dalle ore 9.15 alle ore 10.30); l’accesso da parte degli avvocati all’Unep avverrà con le modalità stabilite alle lettere b.l, b.2, b.3 che precedono. In particolare, per il servizio esterno, l’Ufficio si limiterà allo svolgimento di attività urgenti ed indifferibili.

Indirizzi di posta elettronica

Cancelleria civile generico (rgac)

PEC: civile. tribunale. lameziaterme@giustiziacert.it Email (per le parti private sfornite di PEC): ornella.torchia@giustizia.it (indicando nell’oggetto la dicitura CIVILE GENERICO)

Cancelleria fallimenti ed esecuzioni (RFall – RGEs)

PEC: fallimentare. tribunale. lameziaterme@giustiziacert.it Email (per le parti private sfornite di PEC): sabrina.marasco@giustizia.it (indicando nell’oggetto la dicitura FALLIMENTI ovvero ESECUZIONI IMMOBILIARI ovvero ESECUZIONI MOBILIARI)

Cancelleria lavoro (rgl)

PEC: lavoro. tribunale. lameziaterme@giustiziacert.it Email (per le parti private sfornite di PEC): marianna.perri@giustizia.it (indicando nell’oggetto la dicitura LAVORO)

Cancelleria volontaria giurisdizione (rgvg)

PEC: volgiurisdizione.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it Email (per le parti private sfornite di PEC): giovanna.giampà@giustizia.it (indicando nell’oggetto la dicitura VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

Cancelleria penale dibattimento (rgt – rgnr)

PEC: penale. tribunale. lameziaterme@,giustiziacert.it

Email (per le parti private sfornite di PEC): giovanni.pileggi@giustizia.it indicando nell’oggetto la dicitura PENALE DIBATTIMENTO)

Cancelleria Gip-Gup

PEC: gip.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it Email (per le parti private sfornite di PEC): maria.morabito@giustizia.it (indicando nell’oggetto la dicitura GIP-GUP LAMEZIA)

Cancelleria recupero crediti

PEC: recuperocrediti.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it Email (per le parti private sfornite di PEC): deborah.chirico@giustizia.it (indicando nell’oggetto la dicitura RECUPERO CREDITI)