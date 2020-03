Coronavirus. Turismo, arriva l’hashtag #calabriapositivaepropositiva

Il presidente dell’Ada Calabria lancia l’hashtag: serve incoming autoctono

CATANZARO. Per combattere gli effetti negativi del coronavirus sul turismo, arriva l’hashtag #calabriapositivaepropositiva. A lanciarlo l’associazione direttori albergo della Calabria (Ada Calabria).

“Parto con questo hashtag – afferma il presidente Ada Calabria, Francesco Gentile – come incipit per far intendere che non bisogna mai piangersi addosso e perdere le speranze, perché proprio da questo brutto incubo si ci può risvegliare e ottenere il dato positivo. L’incoming autoctono è la chiave di svolta per la ripresa non solo della Calabria ma di tutte le regioni, la riscoperta del viaggio e soggiorno nella nostra Italia darà sostentamento e ripresa a tutto il comparto turistico Nazionale”.

Proprio la Calabria, sottolinea Gentile, “sarà la regione che grazie alle sue caratteristiche geografiche, naturalistiche e storiche, accoglierà, con il miglior rapporto qualità-prezzo il flusso di turisti nazionali”.