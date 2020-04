Coronavirus. Villa Torano: dati falsati, tutto da rifare

Quest’oggi sono stati effettuati 105 tamponi agli ospiti e al personale medico sanitario dell’RSA di Villa Torano

Gli esiti delle analisi del laboratorio di Catanzaro hanno dato il seguente risultato: positivi 39 pazienti e 28 operatori sanitari, per un totale di 67 soggetti. La particolarità di queste persone è che erano risultate tutte asintomatiche.

Questi risultati non hanno però convinto il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, che ha poi dichiarato:

”È tutto da rifare, stiamo effettuando nuovamente i 105 tamponi” spiega Zuccatelli all’Adnkronos. ”Nell’ambito dei prelievi – afferma il commissario dell’Asp di Cosenza – il dipendente della Rsa incaricato ha effettuato i tamponi con gli stessi guanti, senza cambiarli ad ogni prelievo come invece prevede il protocollo. Il risultato dei 67 positivi è da prendere con le pinze perché potrebbe essere stato falsato dai guanti sporchi. Siamo in attesa di avere riscontri per capire quale sia l’effettiva realtà dei fatti.

La prima cosa a cui ho pensato, essendo i positivi tutti in buone condizioni di salute, è stata una probabile informazione errata data dall’inquinamento dei tamponi”. ”Ho ricostruito il percorso che ha portato a tale risultato – dichiara Zuccatelli – perché avere un numero tale di asintomatici concentrati in una piccola struttura meritava studi scientifici approfonditi a meno che non fosse attribuibile ad un banale errore procedurale. Sono cose che possono succedere quando si lavora con operatori che non hanno esperienza in materia. Abbiamo quindi mandato a Villa Torano dei nostri specialisti dell’Asp di Cosenza che hanno dimestichezza con queste procedure e stiamo ritamponando ospiti e personale”.

"Saranno nuovamente ripetuti i tamponi al personale e ai pazienti della Rsa 'Villa Torano', di Torano Castello a causa di un'anomalia riscontrata nell'esecuzione delle procedure". A renderlo noto e' Mario Marino, dirigente medico e responsabile della "task force" per il coronavirus dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Gli esiti dei tamponi avevano evidenziato, tra ieri e oggi, circa settanta casi di positivita' nella struttura socio-assistenziale del centro della provincia di Cosenza, risultato che aveva spinto la presidente della Regione Calabria Jole Santelli a dichiarare il comune di Torano Castello "zona rossa".