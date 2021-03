Cosenza. Sorvegliato Speciale positivo al Covid viola la quarantena

Denunciato dalla Polizia

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Questura di Cosenza nel centro urbano volti alla verifica del rispetto di tutte le misure disposte nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, nonché alla prevenzione dei reati.

Il 26 marzo una Volante dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza ha denunciato F.P., pluripregiudicato di anni 60, per aver violato la misura della Quarantena imposta dalla normativa volta al contenimento e alla gestione da Covid-19.

L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale e gravato da numerosi precedenti penali anche per mafia, era uscito di casa per le vie del centro cittadino violando l’obbligo di permanenza nel proprio domicilio ma dopo poco veniva fermato da una Volante per un controllo.

F.P. , dopo l’identificazione, veniva ricondotto al proprio domicilio luogo della quarantena e denunciato all’Autorità giudiziaria per lo specifico reato previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie nonché per violazione delle prescrizioni inerenti le Misure di Prevenzione.