Costa lametina, il mare è una cloaca dove galleggia di tutto ( Video)

LAMEZIA. Stanno arrivando numerose segnalazioni in redazione sulle condizioni del mare della costa lametina. Oggi davvero non è la giornata giusta per andare a fare un bel bagno sul nostro litorale dove regna sovrana la rabbia e l’indignazione dei cittadini. Il mare è sporco, ma tanto sporco!

Le onde stanno trasportando a riva rifiuti di ogni genere. Bagnarsi anche solo un’unghia non è consigliabile. In questa estate 2020, segnata dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, non bisogna osservare solo le misure anti-contagio ma bisogna stare attenti a non prendersi una brutta dermatite o un’infezione di diversa natura.

Una storia che si ripete sul nostro litorale ormai da tempo immemorabile. Benvenuti in Calabria, dove il cambiamento viene invocato e sognato come in un libro di favole ma, in verità, l’inversione di rotta rimane ancora solo una mera utopia! Red,