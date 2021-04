Covid-19. Da lunedì 3 maggio riapertura delle università calabresi

Da lunedì 3 maggio si prevede la riapertura delle università calabresi come da decreto per le regioni di colore arancione

Un nodo importante da analizzare in vista delle riaperture è quello dei trasporti, perché in questo clima di incertezza, bisogna coniugare la riapertura con il trasporto sicuro.

Il sistema da adottare è attualmente poco chiaro: c’è bisogno di un incremento del numero di corse per gli studenti pendolari, manca ancora il controllo sulla salita sui mezzi, che è impensabile possano fare gli autisti e non viene eseguito il tracciamento di chi sale a bordo con un sistema centralizzato, come la soluzione proposta da una start-up calabrese che consiste nel tracciamento degli utenti dei trasporti di studenti universitari e delle scuole.

Tramite la lettura di un QR code con il telefonino, quando si entra nel mezzo pubblico, è possibile rintracciare i contatti con i soggetti positivi.

Ma non è stato contemplato e per alcune logiche risulta un’assenza di programmazione e logistica del piano trasporti pubblico regionale. Come in un gioco dell’oca dopo un anno siamo semplicemente tornati al punto di partenza senza che niente sia stato fatto, pertanto ci appelliamo al Coruc ed alla Giunta regionale per varare un piano trasporti che consenta un ritorno alla normalità in sicurezza.