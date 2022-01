Covid. Ordinanza del sindaco Cuda, scuole chiuse a Pianopoli

Il sindaco di Pianopoli, Valentina Cuda, ha emanato un’ordinanza che prevede, a causa dei numerosi contagi, la chiusura delle scuole fino al 15 gennaio

Ecco le sue parole in una nota pubblicata ieri sera sui social che anticipava l’ordinanza:

Carissimi,

Nella giornata di domani (oggi, n.d.r.) verrà emanata ordinanza sindacale con la quale si dispone di prorogare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti su territorio comunale.

La decisione è stata maturata alla luce dell’aumento della diffusione del virus nella nostra comunità.

I dati in nostro possesso ci indicano che le persone contagiate siano 46.

In questi giorni è partita la campagna vaccinale per i più piccoli, è necessario tutelarli e per questo, ai fini del contenimento del contagio, si è valutata la necessità di allungare il periodo di chiusura delle scuole attualmente di almeno una settimana per cercare di evitare che questo luogo diventi punto di diffusione del virus prima che la vaccinazione avvenga.

Vi chiedo di mantenere atteggiamenti adeguati affinché i più piccoli e i più fragili non debbano pagare per colpe che non hanno!

Raccomando a chiunque si trovi ad effettuare un test privatamente, di contattare il proprio medico per segnalare l’eventuale positività.

Il vostro sindaco

Clicca qui per leggere l’ordinanza.