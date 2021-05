Covid, quanti sono gli italiani che non vogliono vaccinarsi

Immunologo Abrignani: “La quota al momento è intorno al 18%. In futuro si potrebbero infettare e diventare incubatori di nuove varianti”



Quanti sono gli italiani che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus? “La quota di italiani che non si vogliono vaccinare è intorno al 18% al momento: questi in futuro si potrebbero infettare e diventare incubatori di nuove varianti” dice l’immunologo dell’Università degli Studi di Milano e componente del Cts, Sergio Abrignani, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radio1 Rai.

“Siamo decisamente in una fase di caduta della pandemia, tutte le previsioni ce lo dicono. Chi non si vaccina? Fa un grande atto di egoismo, perché può contagiare gli altri” sottolinea Abrignani.