Covid. La Raffaele Lamezia sospende allenamenti della B maschile

Annunciamo ai nostri tifosi e ai nostri appassionati che vista l’ultima nota federale FIPAV del 5 novembre 2020, che sospende di fatto tutti i campionati ad eccezione di quelli di Serie A, sono sospese le attività di allenamento della prima squadra di Serie B fino al 29 Novembre

Comunicato Stampa

Come si apprende dalla stessa nota federale, rimaneva la possibilità di proseguire gli allenamenti , ma la società tutta ha deciso per senso di responsabilità e prudenza, di sospendere ugualmente l’attività. Con la speranza di riprendere prima possibile, chiediamo a tutti di rimanere, per quanto possibile, a casa e rispettare le normative anti-Covid affinché si possa tornare subito alla normalità.

A presto

forza Lamezia, forza Calabria, forza Italia,forza Raffaele Lamezia.

Qui in basso riportiamo il testo della nota FIPAV:

“La Federazione Italiana Pallavolo, alla luce delle restrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre e nel prendere atto della situazione epidemiologica che sta progressivamente peggiorando, seppur a malincuore, ha stabilito per la pallavolo indoor di sospendere l’attività di interesse nazionale di ogni ordine e grado – ad eccezione dei campionati nazionali di serie A la cui organizzazione rimane di competenza delle Leghe – rinviandola al prossimo mese di gennaio. Le attività di allenamento restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e locali, e nel rispetto dei protocolli federali.

Stesso provvedimento viene adottato per le discipline del beach volley e del sitting volley.”