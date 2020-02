Crotone. Divieto di avvicinamento a 30enne che picchiava la compagna

Proprio nella giornata di San Valentino gli uomini della Polizia di Stato hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna nei confronti di P.A., giovane crotonese di 30 anni

I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna, per episodi che duravano ormai da agosto scorso

In particolare, l’indagato ha in più occasioni aggredito la sua compagna con calci e pugni, non esitando ad usare violenza anche durante la gravidanza della sua compagna.

Il lavoro degli uomini della squadra volanti e la celerità nelle attività investigative ha consentito al GIP del Tribunale di Crotone di disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa, impedendo che questa situazione di continue violenze potesse andare avanti.