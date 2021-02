Crotone – Genoa: i pitagorici affondano allo Scida sotto i colpi di Destro

Brutto k.o. per il Crotone che tra le mura amiche cade per 3 a 0 contro il Genoa in un importantissimo scontro diretto per la salvezza

Hanno la meglio i liguri che archiviano la partita nel primo tempo tra il 23’ e il 28’ quando Destro prima (dimenticato dalla difesa calabrese) e Czyborra poi (con un eurogol da fuori area) portano in doppio vantaggio la squadra di Ballardini.

In precedenza i padroni di casa si erano fatti vedere in attacco con Messias e Di Carmine ma senza riuscire a pungere quanto necessario. Da lì in poi il Genoa rischia poco o nulla al cospetto di un Crotone che accusa il vistosamente il colpo.

Si va al riposo sul 2 a 0 in favore del Genoa che 5 minuti dopo essere sceso in campo nella ripresa aumenta il vantaggio siglando la rete del 3 a 0 sempre con Mattia Destro lasciato nuovamente solo dalla retroguardia crotonese.

Stroppa prova a rianimare i suoi con i cambi che però non sortiscono gli effetti sperati. Da segnalare a metà secondo tempo un palo di Benali che avrebbe potuto riaccendere nel finale una gara che è stata quasi sempre a senso unico.

Si fa dura ora per i rossoblu crotonesi che restano sempre ultimi in classifica con 12 punti con la zona salvezza che dista 3 punti ma con uno scontro diretto catalogato con una sconfitta.

CROTONE – GENOA 0-3

CROTONE: Cordaz 5.5, Magallan 5 (70’ Djidji 5), Marrone 4.5, Golemic 5, P. Pereira 5 (46’ Rispoli 5), Messias 6, Zanellato 4.5 (70’ Eduardo 5.5), Benali 6, Reca 6, Simy 4.5, Di Carmine 5.5 (55’ Riviere 5). A disp.: Festa, Crespi, Dragus, Luperto, Rojas, D’Aprile, Petriccione, Vulic. All.: G. Stroppa 5.5

GENOA: Perin 6, Masiello 6, Radovanovic 6, Criscito 6, Zappacosta 5.5 (71’ Ghiglione 6), Zajc 7 (60’ Melegoni 6), Badelj 6, Strootman 5.5 (75’ Behrami 6), Czyborra 7, Destro 7 (71’ Pandev 6), Shomurodov 5.5 (60’ Pjaca 6). A disp.: Marchetti, Zima, Goldaniga, Portanova, Onguene, Rovella, Pellegrini. All.: D. Ballardini. 6.5

ARBITRI: Giacomelli di Trieste 6. Assistenti Tardino e M. Rossi. Quarto ufficiale Dionisi. Var Nasca. A-Var Di Vuolo.

NOTE: Ammoniti Messias, Reca e Eduardo (C) e Strootman (G). Rec. 1’ pt e 3’ st.

MARCATORI: 23’ Destro, 28’ Czyborra, 50’ Destro.