De Biase: calabresi ribelliamoci!!!

Tutti parlano di vaccinazioni di massa, di ottantenni con priorità vaccinale; di soggetti con patologie che meritano anticipazioni per essere vaccinati, -del Presidente regionale ff, Spirli’, che dal telefonino proprio, annuncia giornalmente “ con la tela di Penelope”, provvedimenti rassicuranti sulla problematica di che trattasi, per poi scoprire

un piano pandemico deficitario, se non assente;

-vaccini che mancano.

-personale medico e paramedico, a ranghi ridotti;

-Medici in pensione disponibili, ma seppur in emergenza, non chiamati;

-ritardi e disorganizzazione .

ED ANCORA:

-Medici curanti, per i vaccini chiamati, ma non tutti operativamente attrezzati;

-Disuguaglianze territoriali ;

-pochi Anziani in coda per ore per vaccinarsi ;

-Vaccini inoculati probabilmente ai vari furbetti;

-Prenotazioni spesso impossibili;

-Incerto e lontano il piano di assunzioni;

Piattaforma ostile per prenotazioni ;

POI VIENE IL GENERALE “FIGLIOLO “E DICE CHE TUTTO VA BENE”?

Ma in quale Calabria viviamo e quale Calabria il Generale Figliolo ha visto?

In sintesi la Calabria è all’ultimo posto nell’erogazione delle cure vaccinali. (questo è quanto riporta la stampa periodicamente)

Quindi concretamente necessita una svolta immediata;

-Incrementare vaccini,

-strutture e personale,

-una programmazione efficace;

-Un piano di vaccinazione coordinato e monitorato H24 e gestito con trasparenza

-rispetto dei diritti delle persone.

Qualcuno deve intervenire, ma veramente!!! Non attraverso slogan vuoti. Chiediamo aiuta alla stampa, perché siamo anche noi Italiani o apparteniamo al popolo della “sudditanza”?

Salvatore De Biase

Già Presidente Consiglio Comunale Lamezia