De Biase: gravissime e offensive le affermazione di Bossi contro il Sud

Ma può risultare accettabile la grave affermazione del Bossi nordico, separatista, ingiurioso e offensivo verso il sud?

Comunicato Stampa

Come far passare inosservata la sua ingratitudine e grave accusa, non velata, rivolta al Sud, che molto ha dato e poco ha sempre ricevuto , di un nord a verbo Bossijano che non appena riappare sulla scena, riprende l’azione separatista, sia nelle parole che nei fatti.

Alla presenza del Salvini, a suo dire Nazionalista, la grave affermazione di Bossi, riporta i vecchi temi mai sopiti, ovvero: “Mi sembra giusto aiutare il Sud altrimenti straripano come l’Africa”. Questa è la Lega?

Umberto Bossi al Congresso della Lega Di Salvini, non ha fatto mancare le sue offese. Per il fondatore del Carroccio, “la sua gente del Nord, deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale di 100 miliardi di euro”

Io non ci sto!! E chiedo aiuto alla stampa seria, libera, non separatista, per far sì che il generoso Sud, costretto a vivere come popolo consumatore dei prodotti nordici; che vede i propri figli medici, nelle forze dell’ordine, nelle professioni che contano, vengano rispettati.

Voglio immaginare che la stampa tutta, prenda le distanze, e che il Capitano Salvini assieme alla deputazione Calabrese e i tanti uomini che guardano all’Italia come un Paese unico e non con il Sud “AFRICANIZZATO”, come ingiuriosamente affermato dal redivivo Bossi, possano essere riscattati.

E che diamine e basta!! Dov’è l’orgoglio del popolo delle due Sicilie; E basta !! Pino Aprile, tu che hai voce ed argomenti per dimostrare la storia e la grandezza del Sud massacrato dai piemontesi e dai Lombardi ingrati, rispondi che il Sud è il Sale è La Sapienza dell’Italia, le braccia e le menti, e meritano rispetto e gratitudine e non offese.

Salvatore De Biase

Già presidente Consiglio Comunale Lamezia Terme