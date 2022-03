De Biase: Sacal, tra silenzi e attese

Salvatore De Biase, già Presidente C. Comunale Lamezia, in una nota stampa sulla Sacal

La notizia sembra oramai certa, le quote private della Sacal, saranno acquisite, per i fatti oramai noti, dalla Regione.

Ad affermarlo ufficialmente, è il dinamico presidente On. Roberto Occhiuto, il quale, finora, si è prodigato ad acquisirne la titolarità. Ergo, la regione governerà e rappresenterà la Sacal ??

Intanto, sembrerebbe che avrà tre rappresentanti anziché uno soltanto, come da realtà attuale. Con la conseguenziale riflessione: Come saranno ripartite le quote ? Il comune di Lamezia Terme, ne uscirà indebolito o continuerà ad avere un ruolo chiave ?

Un dato è certo, nel recente consiglio Comunale, quello del 27/12/21, è stato approvato il “documento programmatico relativo alla razionalizzazione periodica delle società partecipate, con una definizione di controllo penetrante” sulle partecipate. Quindi , vedremo quale incidenza tale definizione potrà avere .

Questo per il comune sarà un bene, o sarà un male ? Aspettiamo! Solo il futuro lo potrà raccontare. La domanda però che anche qui ne consegue, è: Le quote societarie del comune di Lamezia Terme, che fine faranno ? Come città che ospita in modo storico e naturale la sede aeroportuale, la centralità e ogni azione amministrativa, continuerà ad avere un peso ? E come ?

E se invece sarà la regione a decidere e contare su ogni azione da amministrare ? Considerato il peso politico regionale di Cosenza, di Reggio e naturalmente di CZ, Lamezia che potrà fare? Continuerà ad avere un proprio delegato o il comune sarà escluso ed isolato?

Domande che il governo cittadino, sicuramente avrà valutato. Ma poiché nessuno parla, né il consiglio comunale, né chi dovrebbe fugare ogni dubbio, siffatta riflessione “nelle vesti di Soldato Sentinella” era giusto evidenziarla. Qualcuno risponderà. ?? Non di sa’.

Certamente, nella vicenda specifica, l’ago della bilancia lo doveva rappresentare il comune, poiché la realtà attuale potrebbe preoccupare? Alla luce del fatto che il futuro potrebbe essere rappresentato da un CDA, composto da 5 rappresentanti : 2 privati; 1 Regione; 1 Comune Lamezia; 1 a rotazione diviso tra camera commercio, provincia e comune di Cz.

Si ipotizza dunque, che non appena sarà definita l’acquisizione delle quote, la regione potrebbe annoverare 3 propri rappresentanti. E Lamezia che ruolo e peso avrà??