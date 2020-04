De Biase: Vittorio Feltri offende impunito il Sud

Vittorio Feltri, un Direttore, un giornalista, o spesso uno a cui piace profferire verbo contro i cittadini Italiani del sud?

Comunicato Stampa

Il direttore del quotidiano Libero, ospite del programma di Rete 4 “Fuori dal coro”, non ha perso l’occasione, per una nuova polemica, a cui per dovere di uomini liberi, occorre rispondere, attraverso altrettanto stampa libera.

L’ultima testimonianza del malessere “Feltriano”, pregno di un pensiero maligno contro il Sud, lo si è registrato in una trasmissione assecondante, dove egli, con poco stile e smarrita professionalità, ha affermato: “Penso che al Sud siano inferiori. Tentano di risollevarsi ma non ci riescono. Sono inferiori e se sono incazzati con me, Che mi frega”.?

Il Lombardo pensiero, non desiste, i mascherati di buonismo, ma cattivi sempre dal 1861, quando da invasori vollero la pseudo Unità d’Italia, per rubare il sud e distruggere la sua storia e il suo avvenire, non desistono. E Feltri ? ne è il testimone. !!

Sarà perché la Lombardia, oggi purtroppo, è focolaio grave di pandemia, registra antistoricamente, la solidarietà dell’Intero Sud, che offre generosamente, ancora una volta, Medici, Infermieri, Tecnici sanitari in genere, e quindi ciò, nella mente e nell’animo di alcuni, come il Feltri nazionale, stranamente, può scatenare un senso di invidia, di rabbia nei nostri confronti, anziché di riconoscimento e apprezzamento, altrimenti perché tanto odio e maldicenza?

Sicuro il Direttore di “Libero” spesso viene definito urticante, però il tempo, forse, che su egli trascorre inesorabile, lo fa risultare spesso e verosimilmente, fuori dalle righe e meritevole di ampie reprimende come seminatore d’odio.

Avrei voluto invece sentire Feltri, (e dall’ospitante televisivo di rete 4 Direttore Giordano), apprezzare il Sud, e opportunamente la sanità Calabrese, dopo che i medici della Calabria, specificatamente quelli dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio, con professionalità, amore, vicinanza giornaliera, calore umano, hanno salvato e guarito i due pazienti lombardi, uno di Bergamo e l’altro di Cremona. Ma di questo, chi ne parla?

Nel Sud, e nella occasione di che trattasi, indirettamente si è gridato Viva L’Italia, che unita combatte contro un nemico invisibile, e le dimissioni dei due pazienti lombardi, è stato un momento commovente e intenso, dopo la battaglia vinta contro l’Epidemia.

Non certo , “quelli del Sud”, e gli operatori sanitari, si aspettavano “un ringraziamento offensivo,” come quello offerto da un pensiero separatista e bilioso del Veltri Lombardo, a cui occorreva rispondere, “per legittima difesa verbale” con signorilità e concretezza.

A tal proposito, chiamo in soccorso Seneca, quando dice: “E’ ingrato chi nega il beneficio ricevuto; ingrato chi lo dissimula; più ingrato chi non lo restituisce; più ingrato di tutti è chi lo dimentica”

Vittorio Feltri si correggerà verso il Sud ? Ai posteri l’ardua sentenza.

Salvatore De Biase

Già Presidente Consiglio Comunale Lamezia