De Magistris: condanna Talarico riprova di politica che condiziona il voto con metodi mafiosi

Saremo in prima linea finché la Calabria non sarà liberata dalle infiltrazioni di corruzioni, ‘ndrangheta e massonerie deviate”

Comunicato Stampa

CATANZARO. Processo Basso Profilo condannato con il rito abbreviato a 5 anni di reclusione per scambio elettorale politico mafioso l’assessore ragionale della giunta di centro destra uscente Francesco Talarico.

Eppure hanno rivinto alle ultime regionali, il popolo del riscatto non ha ancora vinto sulla politica del ricatto e dei bisogni, della sudditanza e della rassegnazione. Ma la lotta alle mafie, alla corruzione e alla malapolitica per quanto ci riguarda non si arresterà mai. Saremo in prima linea fino a quando la Calabria non sarà liberata da una corruttela politica ed istituzionale impressionante ed inquietante.

Lo afferma Luigi de Magistris.