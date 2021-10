De Sarro: orgoglioso del risultato di Forza Italia a Lamezia e in Calabria

Forza Italia Lamezia continuerà ad essere da stimolo per l’amministrazione, affinché si possano risolvere finalmente alcuni problemi cronici all’interno della nostra città.

Comunicato Stampa

Il 3 – 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni regionali dopo la prematura scomparsa dell’On Santelli, alla quale ci lega uno splendido ricordo.

La nostra città ha vissuto in prima linea la tornata elettorale anche perché si sono svolte nel nostro territorio le elezioni suppletive in 4 sezioni, non decretando in fine alcun cambiamento nell’assise cittadina.

È doveroso fare alcune riflessioni su quanto accaduto sia in ambito regionale che territoriale in particolar modo per quel contributo importante che il partito di Lamezia ha dato in termini elettorali alla vittoria del Presidente Occhiuto.

Il territorio Lametino ha espresso ben due candidati tra le file di Fi ottenendo ottimi risultati.

I nostri complimenti per il grande successo vanno all’On. Avv. Valeria Fedele dirigente storico del partito lametino sempre vicina alla politica del territorio, partecipando attivamente anche alle ultime comunali del 2019.

La sua tenacia, la sua combattività ed onestà hanno fatto si che potesse sfiorare le 8.000 preferenze in una lista difficile con tantissimi candidati molto forti. Anche a Lamezia il risultato è stato lusinghiero raggiungendo le 600 preferenze frutto di un lavoro certosino.

Ringraziamo in particolar modo il presidente dell’assise comunale Pino Zaffina che a Lamezia ha ottenuto uno dei migliori risultati della città arrivando a quasi 3000 preferenze totali, purtroppo, non risultando eletto.

Le comunali suppletive non hanno comportato alcun mutamento del gruppo consiliare di fi vedendo rieletti Antonio Mastroianni e Matteo Folino i due giovani forzisti che tanto hanno fatto nell’anno di consiliatura passata e tanto faranno in futuro.

Un altro segnale molto importante nell’ambito del centrodestra è dato dal Partito di Fi che nelle comunali suppletive sommate alle comunali 2019 risulta il primo partito del centrodestra in città, scavalcando il partito di fratelli d’italia. Con questa elezione si sancisce la fine del civismo locale ed il ritorno ai partiti tradizionali.

Infine ci auguriamo che il gruppo consiliare vista la candidatura alle regionali nel nostro partito di Pino Zaffina, possa crescere sempre più, non solo tramite l’ingresso del presidente nel gruppo consiliare ma anche grazie all’ingresso dei tanti consiglieri comunali che lo hanno supportato.

Forza Italia Lamezia continuerà ad essere da stimolo per l’amministrazione, affinché si possano risolvere finalmente alcuni problemi cronici all’interno della nostra città.

Un particolare ringraziamento lo vogliamo rivolgere al coordinatore Provinciale ed al coordinatore Regionale di fi il Sen. Mangialavori, capaci di costruire un partito che risultasse il primo in tutta la regione.