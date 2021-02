Domani presentazione di “La Magna Charta per una nuova Calabria”

È indetta per venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 15.30, la Conferenza stampa di presentazione del Manifesto “La Magna Charta per una nuova Calabria”

La conferenza si svolgerà sulla piattaforma Google Meet al link di accesso: https://meet.google.com/kqz-occe-ohj .

Nel corso della conferenza stampa, introdotta e moderata da Sebastian Ciancio (avvocato del Foro di Catanzaro), interverranno:

Jasmine Cristallo (portavoce calabrese del Movimento delle Sardine), Merilisa Del Giudice (delegato regionale del Movimento Cristiano Lavoratori, M.C.L. Giovani), Rosa Fiore (direttrice Istituto universitario “don Giorgio Pratesi”), Nicola Fiorita (docente all’Università della Calabria), Domenico Stefano Greco (sindaco di Tiriolo), Luigi Mariano Guzzo (docente all’Università “Magna Graecia”), Isolina Mantelli (presidente del Centro Calabrese di Solidarietà), Antonino Mantineo (docente all’Università “Magna Graecia”), Stefano Montesano (docente all’Università “Magna Graecia”), Maria Antonietta Sacco (consigliere comunale di Carlopoli) e Lidia Vescio (dirigente provinciale del Pd di Catanzaro).

Il Manifesto “La Magna Charta per una nuova Calabria” è offerto come un fiore che vuole concorrere ad annunciare una primavera di rinnovamento delle donne e degli uomini di Calabria. Esso costituisce la proposta di giovani e adulti, espressione del volontariato, dell’associazionismo, del terzo settore, del mondo della ricerca e dell’università, del mondo ecclesiale che, avendo sottoscritto il Manifesto, hanno apertamente dichiarato di avere a cuore la buona politica, o come direbbe Papa Francesco la «migliore politica», quella che mette al centro i beni comuni e che introduce il noi, invece che l’io. Legalità, lavoro, formazione, ruolo delle donne, partecipazione, sanità pubblica, riforma della pubblica amministrazione, costituiscono punti imprescindibili che richiedono il coraggio di scelte credibili e di rinnovamento della politica. Quelle scelte che le elettrici e gli elettori dovremo compiere con il voto. Ma che i partiti e i movimenti politici dovrebbero assumere come impegno pubblico, candidando uomini e donne competenti e responsabili.

Il Manifesto interviene in questa fase delicata della vita politica anche per rappresentare il disagio di una campagna elettorale, resa difficile non solo dalla pandemia, ma ancora una volta da protagonisti e classi dirigenti dei partiti che si muovono con logiche particolari, di interesse minuto, minimale, rispetto ai drammi della Regione. Ci vuole un supplemento di coraggio, di fantasia, di utopia ed insieme di realismo perché i partiti e i movimenti possano ascoltare ed assecondare i veri bisogni delle persone. Facciano scelte di candidati eticamente impegnati, liberi da condizionamenti e ricatti, competenti per professione, lavoro, esperienze. Questo innanzitutto i firmatari chiederemo a coloro che si stanno muovendo per formare le liste dei candidati.

A chi si propone per il ruolo di Presidente chiediamo si faccia garante dei valori di legalità, giustizia sociale, lavoro, cooperazione tra istituzioni, e, soprattutto, poiché crediamo che la politica è esercizio collettivo di carità, e non di «uomini soli al comando», raccomandiamo di favorire la partecipazione, il dialogo fra i diversi attori sociali e istituzionali della Regione, sia verso il centro – il Governo nazionale e le istituzioni comunitarie – che verso le comunità locali.

Testo del Manifesto: https://cuorepensante.net/2020/12/08/la-magna-charta-per-una-nuova-calabria-dieci-punti-per-ripartire-nella-legalita-e-nello-sviluppo-ecosostenibile/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/magnacharta2021

Per info: magnachartaregionali2021@gmail.com