Doppietta del lametino Pasquale De Fazio nella terza manifestazione regionale su pista

Nella terza manifestazione regionale su pista, tenutasi a Reggio Calabria, il lametino Pasquale De Fazio, sbaragliando tutti, si conferma campione di razza

Comunicato Stampa

Dopo i cento metri piani anche nei duecento taglia per primo il traguardo.

Il risultato merita attenzione non solo per le prospettive future del campione lametino e per l’atletica in generale ma anche per sottolineare quanto sia difficile fare sport a Lamezia Terme.

C’era una squadra di rugby lametina che per allenarsi era costretta a recarsi a Sellia Marina. Ora, ci sono campioni come De Fazio che devono chiedere ospitalità alla Calabria intera per i loro allenamenti.

Tutti, dal Sindaco attuale ai precedenti, in campagna elettorale, per accaparrarsi voti parlano di sport, spesso con poca conoscenza.

Risultato? A Lamezia Terme manca una pista omologata per allenarsi e per svolgere, fatto non secondario, gare che richiamerebbero campioni anche da altre regioni.

Sindaco, se ci sei e ti importa lo sport realizza una pista di atletica omologata.

Chiara Voltini

Ass.Sport Lamezia