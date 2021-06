Droga: Palmi, 40 chili in contenitori sigillati, sequestro dei carabinieri

Scoperta in controllo terreni. Valore tra 600 e 800 mila euro

PALMI. Quaranta chili di sostanza stupefacente sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Palmi insieme allo squadrone eliportato Cacciatori Calabria nel corso di un controllo straordinario del territorio mirato a ricercare rifugi utilizzati dalla criminalità per il nascondiglio di latitanti, armi, munizioni e droga che, abitualmente, vengono nascosti all’interno di fondi agricoli e abitazioni abbandonate.

In particolare, secondo quanto si è appreso, in una baracca e in un terreno a Palmi, sono stati trovati vari contenitori sigillati con all’interno 35 chilogrammi di marijuana, divisi in pacchi del peso approssimativo di un chilogrammo ciascuno, e cinque chilogrammi di hashish.

Lo stupefacente, che sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato tra i 600 e gli 800 mila euro, è stato sequestrato e custodito in attesa degli ulteriori accertamenti del caso. (ANSA).