Eccellenza: vittoria del Sambiase, la Vigor perde a Sersale

A oltre sei mesi di distanza riprende il campionato di Eccellenza calabrese

Tra le protagoniste le due compagini lametine del Sambiase e Vigor Lamezia. La squadra giallorossa quest’oggi ospitava il Soriano mentre la Vigor Lamezia era di scena a Sersale.

Successo per 2-0 per il Sambiase contro i vibonesi, la Vigor soccombe per 4-1 contro il Sersale.

I giallorossi sono passati in vantaggio al 15′ con Lazzarini su assist di Umbaca ed hanno poi amministrato il match. Di Mascaro all’85’ il raddoppio, di testa, sugli sviluppi di un corner.

La Vigor Lamezia inciampa all’esordio contro un Sersale ben messo in campo dal mister lametino Giuseppe Saladino. I giallorossi catanzaresi si portano in vantaggio al 18′ con Corosoniti, raddoppio al 41’ con un eurogol dell’argentino Musso. Ad inizio ripresa è il bomber della nazionale di beach soccer Emmanuele Zurlo a portare a 3 le marcature per i padroni di casa. Dopo pochi minuti è l’ex Caliò a siglare il clamoroso poker. Gol della bandiera per Zuppardo che, entrato da poco, finalizza un cross di Giacinti.

Prossimo turno che vede l’esordio in casa, ancora a porte chiuse, per la Vigor Lamezia contro il Corigliano, mentre il Sambiase sarà ospite della Reggiomed.

Sambiase – Soriano 2-0 (15′ Lazzarini, 85’st Mascaro)

Sambiase: Iozzi, Marrella, De Fazio, Gaudio, Mascaro, De Nisi, Bernardi, Foderaro, Lazzarini, Umbaca, Verso. A disp: Nascari, D’Angelo, Giampà, Talarico, Diop, Mirabelli, Chiodo, Di Maria, Pesce. All: Fanello

Soriano: Nania, Mangano, Ienco, Percopo, Camarà, Saccà, Traoré, Greco, Joao Lopes, Dezai, Marino. A disp: Maiuolo, Mazzotta, Tozzo, Capellupo, Nicolovici, Macrì, Nesci, Mezzatesta, Criniti. All. Parentela

g.d.