Pokerissimo dell’Ecosistem Lameziasoccer con l’Agriplus Mascalucia

Non manca l’appuntamento con il ritorno alla vittoria l’Ecosistem Lameziasoccer che nella 18ª di campionato batte al Palasparti l’Agriplus Mascalucia

Vista la posizione in classifica degli avversari poteva sembrare una gara facile ma in questo torneo anche l’ultima della classe dimostra di saper stare bene e tenere il campo.

Così l’Ecosistem ha sofferto un pò nella prima frazione non riuscendo a perforare più di una volta, con Gerbasi, la porta avversaria.

Nella ripresa le cose sono cambiate con un atteggiamento più propositivo e determinato degli orange che hanno quasi giocato sul velluto se si eccettua qualche iniziativa avversaria.

Monterosso e compagni hanno sempre tenuto il pallino del gioco e mister Carrozza ha effettuato le solite rotazioni lasciando spazio e minuti a tutti, anche ai due under Mantuano e De Masi altre che a far esordine nel finale Folino in porta. Assente Iozzino la parte del leone in termini di marcature l’ha fatto Monterosso che è andato in rete due volte e poi il già citato Gerbasi, capitan Morelli e Deodato.

Meritava forse qualcosa di più Gerbasi che ci ha tentato molte volte ma si è trovato di fronte un Giuffrida molto reattivo.

Soddisfatto al termine della gara mister Carrozza: “Squadra molto rocciosa che si è chiusa nei propri dieci metri e ci ha lasciato poco spazio, dopo che abbiamo trovato il secondo gol, ad inizio ripresa, ci siamo sciolti ed abbiamo giocato molto meglio. Fondamentalmente sono contento, in queste partite servono i tre punti, il gioco serve a poco perché sono quelle più insidiose”. “Ora ci prepariamo – prosegue – ad un’altra finale in cui ci dobbiamo essere soprattutto con la testa. Chi c’è scenderà in campo e ci darà altre soddisfazioni”.

Una giornata che diventa più che positiva con i risultati arrivati dagli altri campi che rilanciano notevolmente le ambizioni orange per i play-off.

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – AGRIPLUS MASCALUCIA 5-0

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER: Sperlì, Morelli, Monterosso, Deodato, Caffarelli, Folino, D’Agostino, Montesanti, Gerbasi, Mantuano, Scalese, De Masi. Allenatore: Bebo Carrozza.

AGRIPLUS: Giuffrida, Agosta, Caruso, Bertone Fama, Saraceno, Pocina, Fassari, Monasteri, Spoto, Argentino. Allenatore: Stefano Conti.

RETI: 1t 09’31” Gerbasi 2t 00’37” Monterosso 03’10” Monterosso 11’17” Morelli 12’36” Deodato

Arbitri: Colucci Raffaele e Sorriso Nicola di Frattamaggiore

Cronometrista: Catrambone Federica di Crotone

RISULTATI

Ecosistem Lamezia – Agriplus Mascalucia 5-0 Polisportiva Futura – Arcobaleno Ispica 9-11 Gear Sport – Bovalino 4-8 Akragas – Città di Cosenza 1-4 Siac Messina – Pro Nissa 2-8 Rip. Mascalucia C5

CLASSIFICA

Città di Cosenza 46 Bovalino 34 Ecosistem Lamezia 30 Pro Nissa* 29 Gear Sport 28 Polisportiva Futura 25 Arcobaleno Ispica 20 Akragas 15 Mascalucia 13 Siac Messina 10 Agriplus Mascalucia 2