Ecosistem Lameziasoccer, riconferma per Luca Montesanti

“L’Ecosistem per me è una seconda casa e non posso essere che felice di far parte di questa grande famiglia”

Se avete bisogno di un calcettista H24 non avete che da chiedere a lui. Instancabile su qualsiasi superficie, sempre pronto a dare il massimo ed immagazzinare storie ed esperienze. Una crescita continua per Luca Montesanti che sente il futsal come una vera e propria mission, tant’è che non disdegna di dedicarsi anche alla parte direttiva, seguendo il lavoro di trainer quotati per un’esperienza che potrebbe essere qualcosa di importante in futuro.

Anche lui farà parte del roster dell’Ecosistem Lameziasoccer che affronterà la stagione 2021-22. Da tanti anni con la maglia orange, dove ha scalato le categorie partendo dal settore giovanile, per diventare uno dei punti fermi anche nella categoria cadetta. Elemento molto duttile che può essere impiegato in più ruoli, compreso il quinto di movimento, e sempre pronto a mettersi i compagni sulle spalle per trascinarli verso prestazioni super.

Sentirsi addosso i colori orange non è una novità per lui: “Ormai L’Ecosistem per me è una seconda casa e non posso essere che felice di far parte di questa grande famiglia”. Le quotazioni della formazione lametina sono in netta risalita e la fiducia intorno al nuovo roster non manca. Anche Montesanti è fiducioso in una stagione al top della categoria, lui che non si nasconde mai ma affronta tutti a viso aperto: “Quest’anno cercheremo sicuramente di fare molto meglio rispetto l’anno scorso e personalmente credo ci riusciremo, riuscendo a centrare gli obbiettivi posti dalla società”.