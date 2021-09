Elezioni. Due liste a Cleto per il rinnovo del consiglio comunale

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Presentate le liste per le prossime elezioni comunali a Cleto, in provincia di Cosenza.

Nuovi volti e vecchie conoscenze in entrambi gli schieramenti. Abbiamo raccolto le testimonianze dei due candidati a Sindaco e su una cosa sono tutti d’accordo:”Improntare toni della competizione elettorale al dialogo, perché Cleto ha bisogno di continuare ad essere punto di riferimento culturale non solo per gli elettori ma anche per chi, da sempre, considera questo borgo immerso fra gli uliveti, uno dei più belli d’Italia”. R.C.

Lista – Insieme Per Cleto – Candidato a Sindaco Giuseppe Filice

Giuseppe Candido

Mary Jo Filice

Francesco detto Franco Giannuzzi

Antonella Guido

Francesco Guzzo Bonifacio

Maria Luisa Longo

Marco Marchese

Marcello Milito

Michele Pontieri

Danilo Vens

*******************************************************

Lista – A Testa Alta Per Cleto – Candidato a Sindaco Bossio Armando

Bernardo Mattia

Briglio Nigro Maria

Caputo Salvatore

Danubio Giovanni

Isabella Settimio

Lepore Rosario

Marrelli Eros

Mendicino Giuseppe

Santoro Veronica

Vairo Eugenio