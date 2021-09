Elezioni regionali: incontro tra la candidata Raffaella Renne e il vescovo Schillaci

La Chiesa guarda all’impegno politico/elettorale con la speranza che si possa ridare dignità e forza a tutta la Calabria

Comunicato Stampa

Di questo si è discusso nell’incontro tra Raffaela Renne e il vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci, approfondendo le tematiche inerenti a Sanità, Lavoro e Ambiente.

Non lasciatevi catturare da “promesse illudenti che sono le vere minacce alla democrazia e dignità degli onesti’ con particolare attenzione agli scartati ed agli ultimi, con invito alla lotta alla corruzione e criminalità senza compromessi”.

Questo messaggio della Chiesa di Calabria, pubblicato dalla Conferenza Episcopale lo scorso 7 agosto e con il quale si segna il cammino dei Cattolici in occasione delle elezioni in genere e delle regionali in particolare, è stato l’oggetto primario dell’incontro avuto con il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Giuseppe Schillaci.

Il confronto con il vescovo si è tenuto nell’ambito degli incontri che Raffaela Renne sta tenendo in questo suo percorso preelettorale, come candidata a consigliere regionale nella lista di Amalia Bruni, nella circoscrizione centro.

Un percorso per ascoltare il territorio e approfondire quelle conoscenze che già le appartengono per la sua storia lavorativa e personale. La stessa dottoressa Renne ha sottolineato che: “Se pur vivo da anni intensamente tutte le problematiche calabresi, ritengo sia ancora più giusto, dopo avere scelto di candidarmi, di pormi in ascolto delle istanze e delle proposte dei cittadini. In questo caso, anche grazie all’esperienza e all’altruismo della dottoressa Rita La Chimia che mi ha accompagnato, ho avuto modo di soffermarmi su tematiche di indiscutibile importanza nella vita quotidiana”.

Nel corso della mattinata si è discusso, tra le altre cose, di Sanità, Famiglia, Lavoro, Giovani, Ambiente e Sviluppo dell’innovazione tecnologica.

E’ stato un confronto costruttivo e fondamentale, che ha dato modo di ascoltare e approfondire, anche dal punto di vista cristiano, tematiche che spesso sono motivo di sofferenza proprio per le carenze della politica.

Monsignor Schillaci ha sottolineato la necessità di un vero Giubileo Sociale che, anche secondo l’indirizzo dettato da Papa Francesco, è la madre di tutte le sfide per la nostra Calabria.