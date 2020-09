Emergenza Covid: a Fuscaldo scuole chiuse fino al 3 ottobre prossimo

FUSCALDO. Emergenza Covid: a Fuscaldo scuole chiuse fino a sabato 3 ottobre.

La decisione è stata presa dal sindaco Gianfranco Ramundo dopo che nella cittadina tirrenica si sono registrati alcuni casi di Coronavirus e in queste ore si è in attesa dei risultati di numerosi tamponi effettuati dalla task force dell’Asp di Cosenza che ha avviato la mappatura dei contatti. “Vi informo – scrive sulla propria pagina Facebook – che ho appena firmato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, del Comune di Fuscaldo. Decisione presa dopo essermi confrontato, da ieri, con il dipartimento di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, vista l’evoluzione epidemiologica Covid-19 ed in attesa dell’esito dei test eseguiti su numerose persone. Le scuole rimarranno chiuse da domani, lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre. Rinnovo la preghiera di usare massima prudenza e di attenerci alle regole anti-Covid. Stiamo entrando in una fase delicata. Ci troviamo di fronte al rischio di una seconda ondata di contagi ed abbiamo l’obbligo di assumere atteggiamenti di prudenza e di estrema responsabilità”. (ANSA).