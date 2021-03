Esce Oggi Il Singolo “Io e Te” di Reino

Dal 19 Marzo in radio e in digitale il singolo “Io e Te”

“IO E TE”è il nuovo singolo di ReiNO, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming a partire da venerdì 19 marzo per l’etichetta Semplicemente Dischi.

Il brano racconta una storia che trasporta direttamente in un’atmosfera apparentemente di festa ma che contrasta con il testo intenso di “Io e Te”. Una canzone che smuove la mente di chi lo ascolta, a tal punto da evocare davanti a noi gli anni che passano, l’amore mutato dalla convivenza, l’imprevedibilità di ogni istante racchiuso nell’attimo che inganna. Il crederci nonostante tutto.

«”Io e Te” non parla di niente – racconta ReiNO a proposito del nuovo singolo –ma nell’istante in cui il brano tocca l’orecchio di chi lo ascolta arriva l’anima di chi lo scrive nella sua intera essenza».

“Io e Te”anticipa il nuovo album del cantautore che vedrà la luce entro la fine dell’anno.

Biografia

ReiNo è musicista e un produttore. Si forma come musicista a Catanzaro, nel 2011 si trasferisce a Milano, dove inizia varie collaborazioni, nel 2013 inizia con la band Gli Amanti (Universal Music) lo “Strade e Santi Tour” che lo terrà impegnato per 3 anni. Nel 2017 arriva il primo album scritto con la collaborazione e la produzione di SKG, un suono e un’immagine che escono dai confini italiani, per andare a toccare sonorità elettroniche, passando per beat di varie influenze, su voci che per molti versi fanno sentire l’anima di tanti viaggi. Il singolo d’uscita di “Be Plane” (album completamente in inglese), è “Living 45”. Dopo due tour, c’è l’incontro con il produttore Bruno Pittelli, sodalizio che lo porterà a scrivere diversi singoli, questa volta in italiano. Sono ben 7 i singoli che nascono da questa collaborazione. Nel 2021, arriva la firma con l’etichetta Semplicemente Dischi, con la quale pubblicherà il nuovo album, preceduto dal singolo “Io e Te” disponibile dal 19 marzo.

https://www.instagram.com/reino_official/