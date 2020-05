Fase 2: Conte sblocca l’impasse tra le Regioni, avanti con testo unitario

“C’è stata una portentosa collaborazione tra le istituzioni“

Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte esprimendo la soddisfazione per l’interlocuzione con le Regioni sulle riaperture.

A quanto si apprende, è stato il premier Giuseppe Conte a sbloccare l’impasse tra Regioni -divise tra chi chiedeva linee guida territoriali e chi invece confidava in un format unitario, uguale da un estremo all’altro del Paese- invitando le Regioni a proporre un testo unico e valido per tutte, senza distinzioni. In questo modo, ragionano infatti fonti di governo, l’esecutivo potrà recepire un unico testo validato e conforme alle linee guida previste dal governo per il secondo step della fase due di uscita dal lockdown.

Se la situazione sfuggisse di mano, e i contagi dovessero tornare a salire in alcune aree del Paese, il governo “interverrà subito con misure restrittive” a cui le Regioni non potranno opporsi. Libere di allentare la stretta, dunque, se i contagi dovessero scendere, ma altrimenti il governo non resterà a guardare.

Questoa, una delle premesse fatte alle Regioni dal premier Giuseppe Conte.