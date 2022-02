F.C. Lamezia Terme: importante vittoria col Biancavilla

Al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme si disputa la venticinquesima giornata di campionato di serie D, girone I tra i locali e il Biancavilla

La squadra di casa viene da una bella vittoria in trasferta a Licata, il Biancavilla da due sconfitte consecutive con Gebilson ed Aversa.

Primo tempo poco entusiasmante, i gialloblu hanno sofferto l’assenza di Corapi in cabina di regia. All’8 la prima azione per il Lamezia, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra mischia in area con il portiere che sventa la minaccia.

Buona occasione per il Biancavilla al 17′ con Longo che raccoglie un cross di Joof ma il colpo di testa è lento e Lai para facilmente.

Al 26′ la partita si sbocca, bella azione del Lamezia, Tipaldi dal fondo crossa, ottimo inserimento di Maimone che di testa batte Faraoni.

Ottenuto il vantaggio i gialloblu amministrano ma non incidono, il primo tempo termina sull’1-0.

All’11’ ottima azione dell’FC, taglio di De Marco per Maimone che calcia in porta, respinta di Faraoni, tentativo di sforbiciata di Provazza, la palla arriva all’accorrente Salandria che la piazza sotto la traversa. E’ il 2-0!

Al 27′ il Lamezia sfiora il tris con Sabatino che ribadisce in porta una punizione di Salandria, la palla però è di poco alta sulla traversa.

Al 32′ cross di Tipaldi che buca la difesa ospite, ma il neo entrato Bollino da pochi metri manda a lato.

E’ Lamezia-show, splendido aggancio di Umbaca che mette al centro per Haberkon, respinge la difesa sui piedi di De Marco che perde l’attimo e l’occasione sfuma.

Dopo due minuti ennesima ripartenza gialloblu, Bezzon per Umbaca che calcia a rete ma è bravo Faraoni a respingere.

Al 42′ Umbaca ruba palla a Musso sulla trequarti, splendido assist per Bollino che temporeggia e permette alla difesa del Biancavilla di recuperare.

Complessivamente il Lamezia gioca una bella partita, soprattutto nel finale, grazie all’ingresso di Umbaca, Haberkon e Bollino che hanno velocizzato la manovra.

Prossimo impegno crocevia della stagione, l’F.C. Lamezia sarà infatti di scena a Vallo Lucania contro la capolista Gebilson che oggi ha pareggiato in casa con il San Luca.

F.C. LAMEZIA TERME – BIANCAVILLA

F.C. LAMEZIA TERME: Lai, Amenta, Sabatino, Miceli, Tipaldi, Salandria, Maimone, De Marco, Terranova, Provazza, Rusescu. A disp. Gentile, Sirignano, Miliziano, Magnavita, Tringali, Bezzon, Bollino, Umbaca, Haberkon. All. Campilongo

BIANCAVILLA: Faraoni, Asero, Puglisi, Di Laura, Tosolini, Longo, Licciardello, Joof, Spadoni, Santapaola, Bozzanga. A disp. Governali, Piccione, Panza, Hadaji, Di Stefano, Stelitano, Lo Giudice, Liukkonen, Musso. All. Ferraro