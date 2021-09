FdI Lamezia: non solo regionali, importanti anche votazioni parziali in Città

Per le prossime elezioni del 3 e 4 ottobre, ricordiamo anche l’importanza delle votazioni parziali alle comunali in Città

Comunicato Stampa

Il voto circoscritto nelle 4 sezioni: 2, 44, 73 e 78 per le votazioni di sindaco e consiglio comunale, non è di minore importanza per il nostro movimento politico- evidenziano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

La disposizione di voto nelle quattro sezioni, per Fratelli d’Italia, è momento elettorale e politico importante in ogni caso, nella preferenza della nostra lista, dei nostri candidati e nel consolidamento del risultato elettorale che i cittadini vorranno concedere al nostro partito ed ai nostri candidati, nonché nel rafforzamento della nostra presenza nell’assise comunale.

Dunque- proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia- la campagna elettorale ci vede presenti non solo sul piano regionale, ma anche sul piano comunale con candidati di lista validi e per i quali Fratelli d’Italia, invita gli elettori delle sezioni interessate 2, 44, 73 e 78 a preferire, per proseguire e rafforzare quell’impegno politico, che ci vede protagonisti nel riscatto nazionale avviato dal nostro leader Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia

direttivo Lamezia Terme