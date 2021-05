FIT CISL: biglietteria FS Vibo Pizzo strategica per l’economia del Territorio

Le OO.SS. di categoria FIT CISL FILT CGIL UGL trasporto ferroviario e ORSA Ferrovie si sono sempre contrapposti alla chiusura di impianti ferroviari in Calabria contro le decisioni del piano industriale nazionale di Trenitalia che in alcuni casi viene improntato tenendo conto solo dei costi e dei ricavi

Comunicato Stampa

E’ doveroso ringraziare la sensibilità della dirigenza Calabrese di Trenitalia che fino ad oggi ha accolto le richieste sindacali mantenendo aperta la biglietteria di VIBO PIZZO attualmente non operativa a causa disposizioni aziendali a tutela dei lavorati dalla pandemia Covid 19.

Pertanto la FIT CISL ritiene sia indispensabile e urgente una convocazione tra OO.SS. azienda e Regione Calabria (assessore ai trasporti e assessore al turismo) per trovare la soluzione definitiva e scongiurare definitivamente l’ipotesi di chiusura di una biglietteria che è fondamentale in un’area che fa della vocazione turistica il suo principale motore economico e produttivo in un momento in cui la ripresa post- Covid richiederebbe uno sforzo ulteriore per garantire a turisti e viaggiatori un’adeguata accoglienza.