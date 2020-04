Folino-Mastroianni: funerale “Ciampa di cavallo” fatto estremamente grave

L’episodio che ha visto celebrare una funzione funebre nella cosiddetta zona “Ciampa di cavallo” di Lamezia Terme è un fatto estremamente grave che non può e non deve passare inosservato

Comunicato Stampa

In questo particolare momento di emergenza sanitaria, il rispetto delle regole per contrastare il contagio da Covid-19, è un obbligo nazionale per salvaguardare sé stessi e soprattutto gli altri.

La nostra città si è fin da subito contraddistinta per aver limitato i contagi, registrando solamente 8 contagiati su una popolazione di oltre 70.000 persone.

Questo sta a significare che i cittadini hanno risposto con estrema diligenza a quanto disposto dalle direttive nazionali e locali.

Dovremmo essere presi d’esempio da molte città italiane e non invece essere bistrattati sui telegiornali nazionali. Gli sforzi di tutti andrebbero vanificati se episodi come questi non vengono puniti.

Occorre responsabilità e rispetto per tutte quelle persone che non solo si attengono con enormi sacrifici a rispettare le regole, ma anche e soprattutto per tutte quelle persone che in questo periodo hanno vissuto la perdita di persone care nella completa solitudine del proprio dolore.

Il sindaco, come autorità sanitaria locale deve fare chiarezza sulla vicenda e predisporre la quarantena obbligatoria per tutti coloro che erano presenti all’accaduto. Inoltre chiediamo maggiore attenzione ed intensificazione dei controlli anche nel campo rom di Scordovillo, dove, visto le carenze igienico-sanitarie del luogo, possono svilupparsi focolai incontrollati.

In questo momento, in cui si intravede per la città la possibilità di arrivare a zero casi positivi, una risposta vigorosa del sindaco e delle autorità a quanto accaduto è un atto dovuto alla collettività tutta.

Consiglieri comunali di Forza Italia

Matteo Folino

Antonio Mastroianni