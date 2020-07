Il Futuro è Calabria: alla Cittadella l’evento avvio nuova programmazione 2021-2027

Con una due giorni di confronto di elevato profilo istituzionale e tecnico-operativo si alza il sipario sul nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie in Calabria

Il 29 e 30 luglio 2020 la Cittadella regionale si aprirà al Partenariato Istituzionale e Socioeconomico per l’evento “Il Futuro è Calabria –2021/2027 scenari e modelli” con il quale l’amministrazione regionale, guidata dal Presidente Jole Santelli, intende aprire ufficialmente il percorso di concertazione e di condivisione per la costruzione del Programma Operativo del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027.

“La programmazione delle risorse comunitarie per il prossimo settennio nel territorio – ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Jole Santelli – rappresenta il terreno su cui si gioca la partita del futuro della Calabria: le decisioni che saranno prese in questa fase potranno dare un impulso decisivo alle prospettive di crescita della regione. I fondi comunitari rivestono un ruolo fondamentale e di sostegno per lo sviluppo del territorio e la fase di ascolto e di consultazione che avviamo rappresenta un momento cruciale per definire in modo aperto e condiviso la strategia attuativa del “Nuovo Progetto di Calabria” che questa Giunta ha immaginato. Abbiamo davanti una straordinaria occasione di rilancio, intendiamo interpretarla con grande responsabilità avendo come unico obiettivo quello di consegnare ai calabresi una programmazione che sia aderente ai bisogni del territorio, intercettando priorità di intervento e definendo scenari e modelli in linea con le istanze e le ambizioni di crescita che saranno espresse dai vari attori, partendo dal mondo delle istituzioni e delle categorie sociali e produttive fino ad arrivare ai cittadini e alle categorie più marginali e vulnerabili. Nessuno dovrà rimanere indietro, nessuno dovrà rimanere inascoltato.

Avremo importanti risorse a disposizione e dobbiamo fare in modo che vengano indirizzate per realizzare ciò di cui realmente la nostra regione ha bisogno. Viviamo una fase particolarmente delicata, in cui l’emergenza ha condizionato le priorità, ma siamo fortemente impegnati a costruire prospettive di sviluppo che vadano oltre la crisi. La Calabria e i calabresi devono essere protagonisti di questo percorso, perché il “futuro è Calabria”.

Nella giornata di mercoledì 29 luglio la Regione presenterà le direttrici generali e gli ambiti di intervento prioritari che caratterizzeranno la nuova cornice programmatica delle risorse comunitarie e vedrà la partecipazione, della deputazione calabrese, dei consiglieri regionali, dei sindaci e dei dirigenti regionali. Giovedì 30 luglio, invece, sarà istituito il Tavolo Partenariale con il coinvolgimento della rappresentanza istituzionale, economico e sociale della Calabria in sette specifiche sessioni tematiche, cinque delle quali riconducibili ai singoli obiettivi di policy delle politiche di coesione 21/27 e due di carattere trasversale.

Ogni tavolo sarà coordinato dall’Assessore Regionale di riferimento.