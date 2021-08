Grandissima partecipazione alla 4a tappa del circuito BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La Calabria ha accolto in grande stile la 4a tappa del circuito BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021 che si è disputata, per la prima volta in regione, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto al Coolbay Resort di Gizzeria

L’evento, organizzato dall’associazione Seila Beach Sport sotto l’egida dell’AIBVC (Associazione Italiana Beach Volley Club) ha visto affrontarsi numerosi campioni e campionesse del mondo del beach volley, tesserati ASI.

La competizione prevede una classifica unica nazionale che tiene conto dei migliori punteggi ottenuti dai giocatori negli ultimi 365 giorni, nei tornei che si disputano durante tutto l’anno, sia indoor che outdoor.

A trionfare tra gli uomini il duo composto da De Luca e Colaberardino (MVP). Medaglia d’argento per Traini e Maestri seguiti da Mencaroni e Bartoloni.

Tra le donne invece, vittoria per la coppia Eaco (MVP) – Pratesi. Al secondo posto Langellotti e Stacchiotti. Medaglia di bronzo per la prima in classifica generale Nicol Bertozzi e Ludovica Rossi.

«E’ stata una gioia immensa per noi – esordisce Serena Torcasio, vice presidente della Seila Beach Sport – organizzare questa tappa. Ringraziamo AIBVC Italia per aver creduto nelle nostre capacità, è stato un lavoro molto duro e intenso ma il successo della manifestazione è stata la giusta paga di tutti gli sforzi. Non ci vogliamo fermare qui, il nostro obiettivo è quello di creare nuove sinergie perchè il connubbio sport e divertimento si sposano bene con la nostra regione e soprattutto con il nostro modo di lavorare. A breve ci sarà infatti un nuovo ed esclusivo evento a carattere nazionale.»