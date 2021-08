Guardia di Finanza, cambio al Comando provinciale di Crotone

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il colonnello Smurra subentra al colonnello Fiora



Nella mattinata odierna ha avuto luogo la cerimonia, tenuta nel rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza da “covid 19”, di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale, tra il Colonnello Emilio Fiora ed il Colonnello Luigi Smurra.

Dopo quattro anni passati alla guida della Guardia di Finanza della Provincia di Crotone, il Colonnello Emilio Fiora è stato trasferito presso il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Lecco, ove assumerà l’incarico di Comandante.

Nel quadriennio 2017/2021 il Comando Provinciale di Crotone ha condotto una intensa attività operativa, in un territorio caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata, conseguendo brillanti risultati e gettando le basi per l’effettuazione di ulteriori importanti operazioni a contrasto della ‘ndrangheta e non solo.

Nel lasciare il Comando, l’Ufficiale ha voluto indirizzare un vivo ringraziamento ai Comandanti dei Reparti dipendenti ed al personale tutto per la disponibilità, la preziosa collaborazione, la grande serietà e l’eccezionale dignità professionale dimostrata in ogni momento, peraltro attestata incondizionatamente dalle varie Autorità civili e militari.

Infine, nel manifestare ai suoi collaboratori la gratitudine per l’impegno profuso, ha augurato loro di poter raggiungere ancora maggiori risultati a difesa dei cittadini e dell’economia di questa splendida terra crotonese.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Luigi Smurra, 52 anni, arruolato nel 1988, coniugato, in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienze Politiche, proviene dal Comando Generale del Corpo con impiego, dalla fine del 2018, presso il Ministero dell’Interno, Segreteria Tecnica-Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali.

In precedenza ha assolto incarichi presso diversi reparti operativi del Corpo su tutto il territorio nazionale e, da ultimo, dal 2011 al 2018, presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma, quale comandante di un Gruppo di Sezioni.

Nel salutare il Colonnello Fiora, augurandogli ogni meritato futuro successo, il nuovo Comandante Provinciale ha espresso, innanzitutto, orgoglio e, poi, entusiasmo per il prestigioso quanto delicato incarico affidatogli in una terra complessa ma fondamentalmente generosa, che ha contribuito fortemente al consolidamento delle fondamenta della nostra civiltà; ha assicurato sin da subito eccezionali impegno e determinazione nel cercare di comprendere a fondo esigenze ed aspettative dei cittadini onesti e delle Istituzioni, con la motivazione, la dedizione, l’amore e la passione per l’Istituzione che ha sempre espresso nei suoi quasi 30 anni di servizio operativo.