“I cambiamenti climatici”, grande riscontro per l’iniziativa di NWG Energy Days – energia per la vita

LAMEZIA. Nei giorni scorsi al THotel si sono tenuti gli NWG ENERGY DAYS – energia per la vita, gli eventi di beneficenza andati in scena in 8 città d’Italia che uniscono solidarietà e sostenibilità.

Nelle passate edizioni ospiti d’eccezione hanno contribuito a mettere in luce associazioni e realtà locali di fronte ad un pubblico di oltre 150 partecipanti per ciascun evento. Tra questi Giancarlo Giannini, Giuliana de Sio, Giobbe Covatta, Anna Falchi, Roberto Farnesi, Walter Nudo, Fabio Troiano, Adriana Volpe, Alessandro Greco, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Fortunato Cerlino e molti altri hanno raccolto il favore e l’entusiasmo del web, facendo registrare oltre 800 mila visualizzazioni per i video ufficiali di ciascun evento su Facebook.

Un interessante talk show dedicato ai “Cambiamenti climatici” ha caratterizzato la tappa di Lamezia Terme coinvolgendo – tra i vari ospiti – l’avvocato Luigi Aloisio sindaco di San Sostene; il dott. Ferdinando Serratore sindaco del Comune di Jacurso; l’avvocato Paolo Mascaro sindaco del Comune di Lamezia Terme; l’ingegnere Francesco De Nisi ex presidente della Provincia di Vibo Valentia; la dott.ssa Maria Mirabelli neuropsicologa al Centro regionale di neurogenetica; il dott. Miguel Rechichi oculista autore di svariate pubblicazioni. Rappresentanti istituzionali e professionisti qualificati che hanno partecipato attivamente all’iniziativa fornendo preziosi contributi in merito all’argomento prescelto.

Ospite d’eccezione dell’evento Francesco Testi, Modello e Attore

Main partner dell’evento NWG Energia, azienda di energia 100% green che, in qualità di Benefit Corporation, ha sancito nello statuto il proprio impegno sociale e sostiene progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole con l’obiettivo di salvaguardare il futuro delle nuove generazioni.

Premiata nel 2018 e nel 2019 tra le aziende “Best For the World” che, nel mondo, si sono contraddistinte per l’impegno quotidiano a favore dell’ambiente e per una gestione virtuosa, NWG Energia ha sposato il progetto NWG ENERGY DAYS e ha deciso di sostenere le associazioni ospiti dell’evento con un contributo concreto. A decidere quale premio assegnare ad ogni onlus sono proprio gli utenti del web che, visualizzando e condividendo il video dell’evento pubblicato sulla pagina Facebook di NWG Energia, aiuteranno le associazioni ad aggiudicarsi i premi in palio.

Protagonista dell’Evento organizzato dall’energy broker Francesco Rondinelli era l’Associazione Italiana Niemann Pick Onlus, che dal 2005 divulga informazioni, sostiene le famiglie, incoraggia la ricerca sulla sindrome di Niemann Pick, una malattia rara neurodegenerativa, per la quale non esiste attualmente nessuna cura. Una patologia che colpisce soprattutto i bambini prima e dopo l’adolescenza (1 ogni 150.000) con aspettative di vita purtroppo brevi. “Abbiamo una responsabilità come azienda e come individui. Crediamo fortemente che, insieme, si possano determinare grandi cambiamenti e non abbiamo paura di schierarci con chi si impegna a creare delle condizioni di vita migliori.” Con queste parole Massimo Casullo, presidente di NWG Energia, sintetizza e spiega l’importanza di essere presenti concretamente al fianco dell’Associazione Italiana Niemann Pick Onlus – “Quando è nata NWG Energia abbiamo deciso di offrire solo energia rinnovabile e nessuno intorno a noi avrebbe scommesso che saremmo rimasti fedeli alla nostra promessa, né che avremmo avuto successo. Oggi, i risultati, ci dicono invece che avevamo ragione. Bisogna avere il coraggio di portare avanti i propri valori, senza cedere a tentazioni di facili successi, ed è così che potremo fare la differenza. Per questo abbiamo deciso di esserci, anche questa volta; perché sappiamo quanto possa essere difficile il percorso di chi lavora ogni giorno per creare un domani migliore.” A testimoniare inoltre il costante impegno di NWG Energia a favore del prossimo e stringere la mano alle onlus presenti, ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, che – proprio grazie al sostegno di NWG Energia e dei suoi clienti – è riuscita a raggiungere risultati straordinari con il progetto educativo “Il Sole in Classe” che ha raggiunto più di 180 mila studenti in tutta Italia, con oltre 2.400 lezioni di “rinnovabili” nelle scuole italiane. Proprio sui temi della sostenibilità è intervenuta agli NWG Energy Days la presidentessa del comitato scientifico di ANTER proponendo interessanti argomenti di attualità come i cambiamenti climatici, l’inquinamento e l’efficientamento energetico, coinvolgendo attivamente tutti gli ospiti presenti.