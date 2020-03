I volontari di protezione civile di Radio Club Lamezia in aiuto delle persone sole e malate

LAMEZIA. L’associazione di Protezione civile Radio Club Lamezia CB OdV – FIR CB di cui è responsabile Luigi Ruberto, attiva da domani 9 marzo 2020, un servizio di assistenza domiciliare per i soggetti più deboli che vivono sul nostro territorio

A tal proposito Ruberto dichiara: “La nostra associazione su Lamezia Terme con i suoi volontari muniti di tesserino di riconoscimento, vuole mettersi a disposizione di tutte le persone che in questo brutto periodo stanno attraversando difficoltà di ogni genere. Si propone un servizio di aiuto soprattutto nei confronti di persone anziane, sole o non autosufficienti per venire incontro con un sostegno, oltre che materiale, anche morale ed evitare che in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale debbano affrontare difficoltà ulteriori a rischio contagio“.

Da lunedì al sabato a partire da lunedì 9 marzo dalle 15 alle 19. Tutti coloro che ne facciano richiesta telefonando al numero 0968.523159 della sede associativa, noi daremo il nostro contributo volontario e gratuito.

Si propongono servizi essenziali a domicilio come:

⁃ Acquisto beni di prima necessità

⁃ Reperire nelle farmacie le medicine necessarie

⁃ Recarsi presso gli ambulatori medici per eventuali prenotazioni di visite mediche o prescrizione di medicinali

⁃ Recarsi presso gli uffici postali o bancari per disbrigo di pratiche urgenti.

⁃ Ed altro ancora.