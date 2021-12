IC Perri-Pitagora: chiusura e sanificazione locali

È quanto si apprende dal sito istituzionale della scuola, come di seguito riportato e a firma del dirigente scolastico:

A seguito delle numerose segnalazioni di contatti con soggetti risultati positivi al COVID 19 registrate negli ultimi giorni, in vista dell’imminente chiusura per le vacanze di Natale prevista dal 24 dicembre 2021, in termini prudenziali ed al fine di limitare il più possibile la diffusione del virus, dopo una attenta valutazione della attuale situazione scolastica con l’Ufficio di Igiene e Salute Pubblica del DdP è stata concordata la “chiusura anticipata della scuola a far data dal 22.12.2021”. E pertanto,

Si dispone

1-la sospensione delle attività didattiche dal 22 al 23/12/2021

2-la sanificazione straordinaria di tutti i locali scolastici

Si informa che i tamponi previsti per gli alunni delle classi interessate da “contagi” saranno comunque effettuati nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 secondo il calendario che sarà comunicato dal DdP.