Il Bilancio straordinario di Villa Serena For Children – Ortopedia Pediatrica

Si chiude un primo periodo straordinario per Villa Serena For Children – Ortopedia Pediatrica struttura convenzionata con il SSR con caratteristiche clinico-assistenziali con aspetti di unicità in Calabria

A Catanzaro è stato visitato ed operato un numero altissimo di Bambini, provenienti da undici regioni italiane, comprese alcune del centro Nord, e da cinque differenti paesi Europei, dato che colloca, per produttività e ricerca scientifica Villa Serena For Children ai primissimi posti nel sud Italia, riconoscendole un ruolo fondamentale, di fatto, nell’assistenza pediatrica tra Napoli, Bari e Palermo.

Formazione

Anche nell’ambito della formazione scientifica, VSFC ha svolto un ruolo di primaria importanza, sviluppando varie tesi di laurea e specializzazione, partecipando a studi scientifici policentrici internazionali, essendo, tra l’altro inserita (referente dott. Antonio Giacomelli) nella Rete formativa delle attività della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione dell’UMG (diretta dal prof Federico Longhini)

Interventi eccezionali

Tra agosto 2020 e marzo 2021, a Villa Serena for Children è stata sottoposta a sostituzione protesica di anca bilaterale, una piccola paziente dodicenne e affetta da sottopeso patologico, primo intervento al mondo per patologia, difficoltà date dalla composizione corporea della piccola paziente e dimensioni delle protesi e che ha visto giungere centinaia di messaggi di congratulazioni dal mondo della ricerca scientifica internazionale e di decine di migliaia di messaggi social da tutto il Paese.

Un’App all’avanguardia che parla calabrese

Con un progetto tutto calabrese, in partnership con il centro di ricerca “Data Analytics” guidato dal prof. Mario Cannataro, del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell’UMG, si sta elaborando un’App che consentirà, semplicemente attraverso un cellulare, e senza invasività, il monitoraggio da casa della scoliosi degli adolescenti, con il contestuale invio a VSFC di dati e rilevazioni.

Riconoscimenti esterni

Oltre ad essere una realtà assistenziale, ormai Villa Serena For Children è baricentro di confronto scientifico costante con scienziati di altissimo livello nella cura dei più piccoli. E’ il caso di Michela Sesta, Neurologa Pediatrica, gia Responsabile della UOC di Neurologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, che nel formulare gli auguri a per questo primo, esaltante bilancio, in una nota afferma: “L’attività di Villa Serena for Children rappresenta un’ eccellenza ormai consolidata nella prevenzione, diagnosi e cura di patologie ortopediche e neuromuscolari. Il trattamento delle patologie pediatriche, a tutti i livelli, necessita di sforzi complessivi rilevanti

Per questo motivo, i risultati ottenuti dall’ equipe del Dott. Promenzio a Catanzaro, sono da considerarsi una preziosa realtà nel meridione da indicare ad esempio.” Anche Dario Galante, Presidente nazionale SIAATIP – Società Italiana di Anestesia Analgesia e Terapia Intensiva Pediatrica riconosce l’alto valore raggiunto da VSFC definendola come “una struttura importante nell’ambito dell’ortopedia pediatrica con professionalità di altissimo livello”