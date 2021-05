Incontro online Nuovo CDU, Tassone commemora Aldo Moro

Si e’ svolto, online, l’incontro dei dirigenti del Nuovo CDU, nel corso del quale il segretario nazionale On. Mario Tassone ha ricordato Aldo Moro

Comunicato Stampa

Sono trascorsi 43 anni dell’uccisione di Aldo Moro. Dopo 55 giorni dal sequestro e dall’uccisione dei cinque uomini della scorta, il Suo corpo era stato ritrovato in Via Caetani. Spesso il ricordo va a quei giorni e si ripropone il film al rallentatore di una agonia in un clima dì disumana rassegnazione, di approssimativi calcoli della “ragion di Stato”.

Il Paese in quei giorni, e anche negli anni precedenti, si rivelò fragile,impreparato a contrastare il disegno criminale e destabilizzante del terrorismo.

Pagine buie quelle del marzo e maggio del 1978. Con il trascorrere degli anni, le nebbie di addensano sempre di più e il mistero dell’assassinio di Moro e della Sua scorta diventa una “categoria”, un fortino di segreti inespugnabile, un dato acquisito,un vaso di Pandora che ancora non si riesce a scoprire.

Moro ha pagato per la Sua visione profetica, per il Suo amore per l’Italia, per il Suo disegno volto ad allargare la base della democrazia coinvolgendo realtà.