Ippolita Luzzo partner del premio nazionale Giovanni Comisso

Nuovo riconoscimento per il blog di Ippolita Luzzo “Il regno della Litweb”, partner della terza edizione del #Comisso15Righe, collegato al premio letterario “Giovanni Comisso Regione del Veneto – Città di Treviso”, che quest’anno celebrerà la trentanovesima edizione

Da tre anni, accanto al tradizionale premio intitolato al celebre scrittore trevigiano, l’associazione “Amici di Giovanni Comisso” ha promosso un concorso per dare l’opportunità a quanti amano leggere e scrivere di libri di cimentarsi nella redazione una breve recensione, di massimo quindici righe, su uno o più libri tra quelli in concorso per il premio, scegliendo tra le sezioni “narrativa italiana” e “biografia”.

Le recensioni vengono pubblicate sul gruppo facebook “#Comisso15righe 2020”. Le cinque migliori recensioni, valutate dalla redazione del concorso, saranno premiato nel corso della cerimonia conclusiva del premio Comisso il prossimo 3 ottobre, a Palazzo dei Trecento, a Treviso. Il Premio Comisso nasce a Treviso nel 1979, per opera di un gruppo di amici dello scrittore.

Per sedici anni è stato presieduto da Bruno Visentini e ha avuto come madrina Giulietta Masina. Il premio è stato poi presieduto da Cino Boccazzi e Neva Agnoletti. Attuale presidente è Ennio Bianco.

Per la docente e blogger lametina Ippolita Luzzo, che ha vinto la prima edizione del #Comisso15Righe e per questa edizione affiancherà la redazione incaricata di valutare le recensioni, si tratta di una nuova collaborazione nazionale con un premio letterario, dopo la partecipazione ormai da diversi anni al premio letterario nazionale “Brancati Zafferana” a Zafferana Etnea e dopo aver vinto nel 2016 il primo premio del concorso indetto da “Radiolibri.it” nella sezione dedicata ai blog e ai circoli letterari, nell’ambito della fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri più liberi”.

In linea con il lavoro realizzato in questi anni dalla blogger lametina, il #Comisso15Righe vuole valorizzare e mettere in rete le esperienze di scrittura sul web e offrire uno strumento di conoscenza e di promozione per la piccola e media editoria.

E’ quello che la docente lametina realizza ormai da diversi anni, dando spazio, sul suo blog e sulla piattaforma social “Litweb”, a nuovi autori da tutta Italia che grazie al web hanno avuto occasione di farsi conoscere ed emergere.