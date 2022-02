Italia Nostra: la città di Lamezia ha smarrito la propria identità

Uno spaccato di una città che oltre ad avere smarrito la propria identità è lasciata nell’abbandono più totale

Comunicato Stampa

Dal vecchio e storico palazzo della città dove oltre ad una serie di servizi comunali si tenevano gli affollatissimi consigli comunali alla villetta che sta su corso Numistrano regna il decadimento.

Si pensi a quanto sarebbe utile alla città e alla sua economia, così sofferente, ridare ossigeno con la messa in sicurezza ed il ripristino di servizi.

Quello del vecchio Palazzo comunale è un bene prezioso che non è tollerabile aspettare che vada in malora più di quanto non lo sia.

La villetta così com’è è densa di pericoli per chi vi si avventura a soffermarvisi. Il teatro Umberto con i mastelli della spazzatura davanti è uno schiaffo alla decenza.

I locali sul corso Numistrano meritano molta attenzione perché versano in uno stato di grave noncuranza e anche lì la fanno da padrone i bidoni dei rifiuti che hanno nascosto una fontana che da tempo era a secco.

Non sappiamo cosa si aspetta a togliere dalla villetta la struttura dell’erogazione dell’acqua fatiscente ed inservibile.

Vie della città colme di erbacce a cui non si dà soluzione, buche che mettono a grave rischio l’incolumità dei cittadini.

Davvero un triste spettacolo che i volontari di Italia Nostra hanno fotografato e documentato.

Non ci fermeremo fin quando chi sta a guidare l’amministrazione comunale non ascolterà le nostre segnalazioni.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra

Lamezia Terme