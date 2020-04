Italia Viva Catanzaro: Francesco Iozzi torna alla casa madre

Era da qualche giorno che mi passava per la mente questo passaggio e più precisamente in concomitanza di un mio lavoro di raccolta testimonianze e suggerimenti da chi opera come me nel terzo settore

Comunicato Stampa

Chi si racconta con una lettera a Caterina Sirianni e a Rosario Bressi, è Francesco Iozzi, ex coordinatore del Comitato di Azione Girifalco e dirigente regionale.

Dopo svariati tentativi di condividere i contenuti di questo lavoro con il gruppo di Azione Calabria e non riscontrando grande disponibilità o apertura, a parte il plauso di qualche amico.

Il mondo del volontariato e dell’associazionismo come tanti sanno non è solo un interesse, ma anche una passione che coltivo da sempre e Rosario Bressi lo sa perché mi conosce da molto tempo. Purtroppo alcune organizzazioni liberali, come Azione, prevedono un welfare quasi costola della sanità e con ampio spazio alla regolamentazione del libero mercato, dunque sono proprio queste differenze ad averlo indirizzato verso visioni differenti.

Perché al momento dell’adesione ad Azione non me ne sono accorto? Perché all’epoca non essendo strutturato il partito si attingeva idealmente al manifesto dei valori, qualcosa di meno complesso rispetto ad uno statuto.

Infatti, una volta approfondito lo statuto, successivamente Francesco Iozzi ha avvertito una discrepanza nella formulazione, insomma, quasi come un atto notarile “altrui”. Impressione per nulla solitaria, perché asserisce lo stesso Iozzi, è pensiero di tanti altri. Giusto qualche precisazione in merito alle motivazioni sull’adesione ad Azione ma senza nessuna voglia di abbandonare il campo del sociale, tutt’altro!!

Questa esperienza ha fatto si che accrescesse, e di molto, la sua passione per questo mondo. La scelta di aderire ad Italia Viva nasce dal fatto che lo Statuto del partito, negli articoli fondativi, fa esplicitamente riferimento ai valori del sociale e della solidarietà e questo, Iozzi lo definisce come un ottimo biglietto da visita.

Torno per certi versi alla “casa madre” e per chi mi ha conosciuto in questi anni sa che sono stato un tesserato del PD nonché referente di comitato Basta un Sì, per cui, credo di poter muovermi a mio agio con i nuovi e vecchi compagni. Per il momento registrando l’adesione al partito, non aderendo a nessun comitato territoriale o tematico, ma con l’intenzione, insieme con altri compagni ed amici, soprattutto compagne ed amiche, di avviare un percorso virtuoso.

Congedandosi non sono mancati i ringraziamenti per Rosario Bressi (dirigente nazionale di IV), Caterina Sirianni (coordinatrice Provinciale IV Catanzaro) e Vitaliano Caracciolo (Coordinatore del Comitato IV di Catanzaro), amici che oggi lo accolgono come parte integrante, sicuri visto il loro medesimo interessamento al contesto sociale e di tutto ciò che fa riferimento al terzo settore.

Intanto il comitato IV Amato, con a capo Rosario Bressi, ha già provveduto a comunicare, tramite la coordinatrice Sirianni, al nazionale l’adesione ai laboratori tematici sul terzo settore!!

La stessa provvederà ad aggiungere, Francesco Iozzi, per il momento come sostenitore, per scelta dello stesso, così da intavolare percorsi e progetti!!

Ben tornato Francesco Iozzi!

Rosario Bressi

Caterina Sirianni

Vitaliano Caracciolo